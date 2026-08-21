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月餅還沒吃先破財 高雄警揭中秋3大詐騙手法

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中秋節將屆，高雄市警方已接獲2起月餅網購詐騙案，民眾合計損失1萬8713元。警方提醒，詐騙集團也瞄準民眾搶購心理，透過社群平台、假網站及代購等手法設局，提醒民眾提高警覺。

警方指出，中秋節前夕是網購食品詐騙高峰期，詐騙集團常利用一頁式廣告、假官方粉專、惡意連結等方式，誘使民眾下單付款。

高雄市刑警大隊表示，3大常見詐騙手法，包括「物流平台詐騙」、「假冒知名品牌網站、線上表單詐騙」、「假代購詐騙」。

警方指出，詐團在社群平台刊登月餅販售資訊，吸引民眾下單後，指定透過宅急便、賣貨便等平台交易，民眾下單後，網頁卻顯示交易失敗，對方隨即要求加LINE聯繫假客服，謊稱須進行「實名認證」、「驗證金流」，

甚至假冒銀行專員，指示民眾前往ATM、銀行臨櫃或操作網路銀行，導致帳戶款項遭無卡提款、匯出或跨境支付，造成財損。

詐團假冒知名品牌網站的手法，是冒用知名飯店、糕餅業者名義，製作假網站、線上訂購表單或付款連結，誘使民眾進入以假亂真的網頁購買月餅。部分民眾付款後才驚覺受騙。

警方表示，詐團假代購詐騙手法，宣稱擁有特殊管道，可以代購熱門蛋黃酥、鳳梨酥等限量商品，利用民眾想買到熱門伴手禮的心理，要求先支付訂金或全額款項，民眾轉帳後對方便失聯，最後落得「貨沒收到、錢也飛了」。

警方提醒，網購月餅等食品，應慎選交易平台，勿任意點擊陌生連結，也不要依照陌生客服指示操作ATM或網路銀行。若對方要求加入LINE進行身分驗證、解除訂單或操作銀行帳戶，更應提高警覺；如有疑問，可撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱。

中秋來臨，高雄警揭中秋3大詐騙手法。示意圖／聯合報系資料照
中秋來臨，高雄警揭中秋3大詐騙手法。示意圖／聯合報系資料照

月餅 中秋節 詐騙

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