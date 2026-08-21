影／七夕夢碎！高雄女幫男友跑腿拿200萬 見警察出面…哭了

楠梓警分局員警七夕前夕網路巡邏發現以「投資山崎威士忌」名義招攬買家的廣告，研判是詐團所設套路，遂佯裝投資200萬和對方相約19日下午1時許面交，賴姓女子出面取款，發現「被害人」是警察傻眼哭了，賴稱幫未謀面男友跑腿，不知當車手。

楠梓警分局指出，後勁派出所員警日前網路巡邏發現，有詐團以「投資山崎威士忌」名義招攬買家，研判是詐團所設假投資手法，隨即佯裝買家稱想投資200萬元，和對方相約前天下午1時許在區東路面交。

當時48歲賴姓女子出面取款，警方隨即表明身分，賴見「被害人」是警察當場傻眼嚇哭，警方查問下得知賴女也是網路愛情詐騙的受害者，在男網友溫柔的甜言蜜語攻勢下，對方以「愛的考驗」誘騙她跑腿代為取款。

賴女稱不知自己是當車手，邊說邊掉淚，警方出言安撫；賴女在七夕前愛情夢碎，雖未被騙財，但因為當車手，警方尚須查證是否有其他被害人及詐團上游，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市賴姓女子幫未謀面男友跑腿面交取200萬，見「被害人」是警察傻眼。記者石秀華／翻攝