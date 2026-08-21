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網戀喊「老公老婆」後開口要錢 58歲婦險被騙13萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市58歲謝姓女子在網路結識自稱姓朱的男友，陷入網戀，雙方在線上對話以「老公」、「老婆」互稱，朱男即以投資股票為由，要她匯給13萬元，日前即到郵局匯款，行員認為可疑通報警方，力勸後才順利阻詐。

彰化分局中正派出所警員陳銘翰、蔡宏駿日前巡邏時，接獲彰化過溝仔郵局通報，稱有民眾欲匯款13萬元至他人帳戶，用途稱匯給網友投資股票，疑似遭詐騙，需警方協助查證。

兩員警趕到了解，是58歲謝姓女子欲將13萬元匯給網路認識的朱姓男友，提供投資股票使用。經謝女同意，員警查看雙方對話紀錄，發現兩人以「老公」、「老婆」互稱，對方再以投資股票為由要求匯款。

員警隨即向謝女分析這是近年常見的假交友詐騙模式，指出詐騙集團常透過社群平台建立感情，再以投資、急需資金等理由要求匯款，待被害人匯款後即失聯，謝女才恍然大悟，立即打消匯款念頭，成功保住13萬元積蓄。

警方後續也請郵局持續協助關懷，如謝女再次前往辦理大額匯款，立即通知警方到場協助。

彰化分局呼籲，網路交友務必提高警覺，只要涉及借款、投資或匯款要求，極可能就是詐騙，民眾可撥打110向警方查證，以免受騙。

彰化市58歲謝姓女子在網路結識自稱姓朱的男友，陷入網戀，朱男即以投資股票為由，要她匯給13萬元，日前即到郵局匯款，行員認為可疑通報警方，力勸後才順利阻詐。圖／警方提供
彰化市58歲謝姓女子在網路結識自稱姓朱的男友，陷入網戀，朱男即以投資股票為由，要她匯給13萬元，日前即到郵局匯款，行員認為可疑通報警方，力勸後才順利阻詐。圖／警方提供

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