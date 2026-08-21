康普茶發酵變防詐免疫力 嘉市警攜手樂檸漢堡打造友善防詐新模式

盛夏午後，一口酸甜微甘康普茶，串起青春回憶，成為嘉市警方推動識詐宣導新媒介。市警局攜手在地指標商家「樂檸漢堡（THEFREEN BURGER）」及地政事務所，舉辦「康普茶識詐工作坊」，把康普茶發酵過程「好菌防護」概念，融入防詐宣導，讓銀髮族輕鬆體驗提升識詐能力。

根據165打詐儀表板統計，嘉市1至7月平均每月受理詐騙案件約130件，每月財損金額約4803萬元；與去年同期相比，案件數及財損金額分別下降21%及40%，顯示防詐初步成效，但詐騙手法持續翻新，民眾仍不可掉以輕心。警方指出，近期詐騙集團鎖定民眾熱心助人的心理，假借「繪畫比賽」、「攝影比賽」、「寵物比賽」等名義，誘騙民眾點擊釣魚連結並取得LINE認證碼，一旦帳號遭接管，歹徒便冒充本人向親友借款，迅速形成橫向擴散。

嘉市就有民眾因誤信親友急需借款訊息，未進一步查證便匯款至歹徒指定帳戶，損失5萬元。警方提醒，收到親友借款訊息時，務必透過電話或其他管道再次確認身分，切勿僅憑LINE訊息就匯款。警方提醒，發現LINE帳號遭盜用，切勿急著刪除LINE軟體後重新安裝，應直接點選「再次登入」，設法重新取得帳號權限，避免讓歹徒持續利用帳號向親友行騙。

「康普茶識詐工作坊」以生活化方式拉近警民距離。警方以康普茶發酵需要好菌抑制壞菌、過濾雜質為喻，將識詐觀念轉化為長者容易理解的「防詐免疫力」；就像康普茶仰賴紅茶菌（SCOBY）形成防護層，民眾應建立穩固識詐認知，主動阻絕「假投資」、「假網購」、「假檢警」及「不動產詐騙」等常見話術。

高齡長者辛苦累積一生的退休金，往往成為詐騙集團鎖定的目標。警局結合在地產業與社區力量，將防詐宣導從傳統宣講延伸至日常生活場域；此次合作的樂檸漢堡成為「友善防詐店家」，透過餐飲、體驗與社區互動，讓防詐意識自然融入長者的生活。警局長陳明志表示，打擊詐欺犯罪是當前警政核心工作，「識詐」從源頭防堵詐騙的重要關鍵。感謝友善防詐商家樂檸漢堡支持，警方將持續串聯更多在地友善商家，共同推動識詐宣導，讓防詐觀念深入城市各個角落，守護市民財產安全。

嘉市警局攜手在地指標商家「樂檸漢堡」及地政事務所，舉辦「康普茶識詐工作坊」，把康普茶發酵過程「好菌防護」概念，融入防詐宣導，讓銀髮族輕鬆體驗提升識詐能力。圖／嘉市警局提供

嘉市警局攜手在地指標商家「樂檸漢堡」及地政事務所，舉辦「康普茶識詐工作坊」，把康普茶發酵過程「好菌防護」概念，融入防詐宣導，讓銀髮族輕鬆體驗提升識詐能力。圖／嘉市警局提供

嘉市警局攜手在地指標商家「樂檸漢堡」及地政事務所，舉辦「康普茶識詐工作坊」，把康普茶發酵過程「好菌防護」概念，融入防詐宣導，讓銀髮族輕鬆體驗提升識詐能力。圖／嘉市警局提供

嘉市警局攜手在地指標商家「樂檸漢堡」及地政事務所，舉辦「康普茶識詐工作坊」，把康普茶發酵過程「好菌防護」概念，融入防詐宣導，讓銀髮族輕鬆體驗提升識詐能力。圖／嘉市警局提供