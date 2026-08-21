助假檢警詐團洗黑錢 幕後操盤手竟是中年婦人 羈押禁見

婦人白薏鉫被控大量設立人頭公司、開設銀行帳戶，利用層層轉匯手法，長期替假檢警詐團洗黑錢，再從中收取報酬，刑事局19日搜索拘提白婦到案，但白婦矢口否認勾結詐團犯罪，台北地檢署認為白婦架構的洗錢網路龐大，且串滅證之虞，向法院聲押禁見，法官昨天裁准羈押。

據了解，有單一被害人遭假檢警詐騙近5千萬，刑事局獲報從金流端追查，原先鎖定洗錢主謀是男子林凱文，18日先拘提林男到案，清查扣押手機等相關證物，才發現幕後操盤手是婦人白薏鉫，由於白婦當時尚未到案，檢方因此聲押禁見林男，法院認為林男並非主謀，裁定15萬交保。

檢警19日掌握白薏鉫行蹤，火速將其拘提到案，清查發現白婦具有商會背景，熟悉銀行內部運作模式，她長年與詐騙集團合作，密集設立多間人頭公司，利用偽造的交易資料讓銀行放行轉帳。

據調查，白薏鉫心思縝密，刻意將林凱文推至第一線作為斷點，以防東窗事發時，自己能隱身幕後不露餡。檢警本周搜索約談多人到案，不僅眾人指證白婦才是詐團洗錢操盤手，扣押證物也顯示白婦實質掌握多間人頭公司，疑替不同詐團漂白黑錢，檢察官研判白婦從事地下洗錢多年，組織規模有一定程度，甚至涉及跨境洗錢，有必要羈押，將深入追查犯罪金流。