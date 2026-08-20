快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團黑吃黑檢方用錯法條？男劫走百萬辯丟垃圾 二審判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子去年7月涉嫌參與詐團「黑吃黑」分贓，在車手取款後假意行搶100萬元贓款。被害人報案後檢方依侵占等罪起訴賴男，賴男到案辯稱「那只是一袋垃圾，已隨便找超商丟掉」。二審審認，檢方起訴法條有誤，被告實質構成詐欺而非侵占罪，礙於基本事實不同，無法變更法條，判決駁回檢方上訴，判賴男無罪確定。

判決指出，詐團集團的吳姓車手在2025年7月24日，接獲詐騙集團指示收取百萬贓款，心生貪念想「黑吃黑」，透過友人找來盧姓少年與賴男共謀。2025年7月25日晚間7時47分許，吳男在台中市某處取得被害人交付的100萬元現金並放於車內，賴男隨即依指示現身拉開車門拿走該筆款項離去，營造遭人行搶的假象。

賴男等人事後涉嫌瓜分贓款，台中地檢署偵查後，依刑法侵占、未指定犯人誣告等罪，起訴賴男。

台中地院審認，詐欺贓款本非合法持有物，不構成侵占罪，誣告報案是車手事後依上手指示的個人行為，賴男無犯意聯絡，判決賴男無罪。

檢察官不服一審判決提起上訴，主張賴男行為涉犯侵占罪嫌，或至少構成贓物罪，原審認事用法顯有違誤。

台中高分院近日審結，認定賴男行為實質上應屬三人以上共同詐欺取財罪，而非侵占或贓物罪，與起訴罪名的社會基本事實不同，無從變更法條，原審判決無罪並無違誤，裁定駁回檢方上訴，全案確定。

法官另依職權告發，由檢方依法審酌是否另起訴詐欺罪。

台中市賴姓男子涉與人共謀黑吃黑詐團贓款，台中高分院近日審結，認定檢方起訴法條與犯罪事實不同，判賴男無罪確定，法官另依職權告發。聯合報系資料照
台中市賴姓男子涉與人共謀黑吃黑詐團贓款，台中高分院近日審結，認定檢方起訴法條與犯罪事實不同，判賴男無罪確定，法官另依職權告發。聯合報系資料照

詐團 垃圾 侵占

延伸閱讀

高雄婦人追垃圾車強丟砸傷清潔員還上網討拍 法官僅認過失輕判

打天道盟、太陽聯盟黑幫名號 詐團騙近千萬

爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

警專生涉違反兒少法　雄檢諭令5萬元交保

相關新聞

詐團黑吃黑檢方用錯法條？男劫走百萬辯丟垃圾 二審判無罪確定

台中市賴姓男子去年7月涉嫌參與詐團「黑吃黑」分贓，在車手取款後假意行搶100萬元贓款。被害人報案後檢方依侵占等罪起訴賴男，賴男到案辯稱「那只是一袋垃圾，已隨便找超商丟掉」。二審審認，檢方起訴法條有誤，被告實質構成詐欺而非侵占罪，礙於基本事實不同，無法變更法條，判決駁回檢方上訴，判賴男無罪確定。

假冒社大與樂齡課程詐騙猖獗！苗栗縣政府急示警「先查證、再報名」

新學期社區大學與樂齡學習中心各類課程相繼展開，詐騙集團卻趁勢冒用「社區大學」、「樂齡學習中心」、「終身學習活動」或「樂齡講師培訓」等名義，意圖索取銀行帳戶等個人資料；對此，苗栗縣政府今天透過官網公開示警，呼籲民眾認明官方管道守護個資與財產安全。

打天道盟、太陽聯盟黑幫名號 詐團騙近千萬

刑事局南部打擊犯罪中心與屏東警方，追查假投資詐騙案，發現陳姓男子打著「天道盟」、「太陽聯盟」等黑幫名號，涉嫌以投資名義行騙，約10人受騙近千萬元。警方逮捕陳等16人，分別由高雄、屏東2地檢署依詐欺等罪嫌起訴。

科技鷹眼建功！刑事局用無人機3D陸空夾擊 逮22人破億元投資詐團

刑事局偵六大隊結合警用無人機空拍偵蒐與地面警力，採「3D立體打擊」策略陸空夾擊，近日成功逮捕潛逃屏東山區竹林藏匿的黃姓詐團首謀，溯源查獲假投資詐騙集團成員22人，破獲詐騙金額逾1億3000萬元，檢方近日偵結黃男等涉案5人起訴，其餘涉案人尚未偵結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。