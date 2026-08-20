詐團黑吃黑檢方用錯法條？男劫走百萬辯丟垃圾 二審判無罪確定

台中市賴姓男子去年7月涉嫌參與詐團「黑吃黑」分贓，在車手取款後假意行搶100萬元贓款。被害人報案後檢方依侵占等罪起訴賴男，賴男到案辯稱「那只是一袋垃圾，已隨便找超商丟掉」。二審審認，檢方起訴法條有誤，被告實質構成詐欺而非侵占罪，礙於基本事實不同，無法變更法條，判決駁回檢方上訴，判賴男無罪確定。

判決指出，詐團集團的吳姓車手在2025年7月24日，接獲詐騙集團指示收取百萬贓款，心生貪念想「黑吃黑」，透過友人找來盧姓少年與賴男共謀。2025年7月25日晚間7時47分許，吳男在台中市某處取得被害人交付的100萬元現金並放於車內，賴男隨即依指示現身拉開車門拿走該筆款項離去，營造遭人行搶的假象。

賴男等人事後涉嫌瓜分贓款，台中地檢署偵查後，依刑法侵占、未指定犯人誣告等罪，起訴賴男。

台中地院審認，詐欺贓款本非合法持有物，不構成侵占罪，誣告報案是車手事後依上手指示的個人行為，賴男無犯意聯絡，判決賴男無罪。

檢察官不服一審判決提起上訴，主張賴男行為涉犯侵占罪嫌，或至少構成贓物罪，原審認事用法顯有違誤。

台中高分院近日審結，認定賴男行為實質上應屬三人以上共同詐欺取財罪，而非侵占或贓物罪，與起訴罪名的社會基本事實不同，無從變更法條，原審判決無罪並無違誤，裁定駁回檢方上訴，全案確定。

法官另依職權告發，由檢方依法審酌是否另起訴詐欺罪。