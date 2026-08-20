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假冒社大與樂齡課程詐騙猖獗！苗栗縣政府急示警「先查證、再報名」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

新學期社區大學與樂齡學習中心各類課程相繼展開，詐騙集團卻趁勢冒用「社區大學」、「樂齡學習中心」、「終身學習活動」或「樂齡講師培訓」等名義，意圖索取銀行帳戶等個人資料；對此，苗栗縣政府今天透過官網公開示警，呼籲民眾認明官方管道守護個資與財產安全。

詐騙手法隨著數位科技日益翻新，推廣終身學習的社區大學及樂齡學習中心也成為不法集團利用的目標，並利用民眾對公部門的信任以及對終身學習的熱情，透過私訊或留言方式誘騙民眾填寫個人資料或匯款。

苗縣府指出，初步掌握近期有詐團運用 Facebook、LINE 等社群平台，冒用「社區大學」、「樂齡學習中心」、「終身學習活動」或「樂齡講師培訓」等名義，成立虛假粉絲專頁，盜用官方標誌與活動照片，以「官方招生」、「免費體驗課程」、「限額搶報」及「高額現金回饋培訓」為誘餌，誘導民眾與長者加入不明社群群組、點擊偽冒報名網站，藉此索取銀行帳戶等敏感個人資料，甚至鼓吹虛假投資，造成民眾財產損失風險。

縣府教育處表示，苗栗社區大學及15處鄉鎮樂齡學習中心的課程，均訂有公開透明的收費與報名機制，並均依規定辦理課程與研習，絕不會索取銀行帳戶等敏感個資，也不會要求民眾加入來路不明的私訊群組或進行非法轉帳。

凡是接獲要求「先匯款保留名額」、「點擊陌生網址完成報名」、「下載不明軟體才能上課」或「參與培訓承諾高額回饋」等訊息，均應提高警覺；面對網路可疑課程或招攬資訊，請建立「先查證、再報名」的防詐觀念，切勿點選來路不明連結、勿轉帳、勿提供個資、勿協助轉傳不實訊息。

苗栗社區大學及15處鄉鎮樂齡學習中心的課程，均訂有公開透明的收費與報名機制，面對網路可疑課程或招攬資訊，請建立「先查證、再報名」的防詐觀念。圖／苗栗縣政府提供
苗栗社區大學及15處鄉鎮樂齡學習中心的課程，均訂有公開透明的收費與報名機制，面對網路可疑課程或招攬資訊，請建立「先查證、再報名」的防詐觀念。圖／苗栗縣政府提供

詐騙 苗栗縣 詐騙集團

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