打天道盟、太陽聯盟黑幫名號 詐團騙近千萬

刑事局南部打擊犯罪中心與屏東警方，追查假投資詐騙案，發現陳姓男子打著「天道盟」、「太陽聯盟」等黑幫名號，涉嫌以投資名義行騙，約10人受騙近千萬元。警方逮捕陳等16人，分別由高雄、屏東2地檢署依詐欺等罪嫌起訴。

刑事局南打中心今天召開記者會表示，陳姓男子（49歲）操控詐團，透過境外機房以「代操黃金期貨」、「短線高額獲利」等話術誘騙民眾，清查後發現，約10名被害人受騙，總金額近1000萬元，其中柯姓婦女去年4月落入圈套，遭騙100萬元。

刑事局南部詐欺偵查中心接獲報案後，會同屏東警方，報請屏東地檢署檢察官蕭伯億指揮偵辦，趁詐團再次與柯婦面交時，當場逮捕車手，才溯源查出陳男等16人涉案。

警方調查，49歲陳姓男子打著「太陽聯盟」、「天道盟」名號，以仿效幫派的層級管理方式分工，由楊姓、洪姓男子擔任「車手頭」，召募急需用錢的民眾充當底層車手，負責面交取款，並以「小組責任制」管控犯罪績效。

警方發現，陳男等人還曾涉嫌以「太陽聯盟」等名號恐嚇取財，甚至傳送寫有被害人姓名的神主牌照片施壓，去年11月，高雄地檢署曾指揮警方在三民區河北二路等地拘捕陳男及另6名涉案人，查扣手槍、子彈等物。

據警方了解，陳男操控詐團與境外機房幹部合作，由施姓、蔡姓等男子提供被害人受騙資訊，再由台灣端安排車手取款，形成從境外機房、控盤、車手頭到面交車手的犯罪鏈。警方發動4波拘搜行動，拘捕16人到案，分別經雄檢、屏檢依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

警方在拘捕行動中，查出陳男打著天道盟等黑幫名號涉詐。記者林保光／翻攝