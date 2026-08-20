科技鷹眼建功！刑事局用無人機3D陸空夾擊 逮22人破億元投資詐團

刑事局偵六大隊結合警用無人機空拍偵蒐與地面警力，採「3D立體打擊」策略陸空夾擊，近日成功逮捕潛逃屏東山區竹林藏匿的黃姓詐團首謀，溯源查獲假投資詐騙集團成員22人，破獲詐騙金額逾1億3000萬元，檢方近日偵結黃男等涉案5人起訴，其餘涉案人尚未偵結。

刑事局偵六大隊一隊在去年間，接獲多名被害人報案，指稱誤信投資社群平台散布的假投資訊息及話術，陸續交付5000餘萬元、8000餘萬元投資款，因遲遲無法出金，始驚覺受騙報案。

刑事局運用大數據分析詐騙車手取款模式，鎖定該集團慣以面交方式取款，規畫專案查緝行動，在2處面交地點當場逮捕面交車手5人，循線擴大追查集團成員。

刑事局與台中市第五警分局合辦，報請台中地檢署檢察官陳隆翔指揮偵辦，從2025年10月22日起至2026年7月23日，發動多波查緝行動。

警方出動警用無人機即時監控車手面交取款過程，配合地面警力當場逮捕面交車手、監控手及收水手等犯嫌，並陸續前往台中、台北、新北、高雄及屏東等地拘提到案。

警方溯源鎖定藏匿屏東縣郊區的黃姓首謀（20歲），黃男在警方前往查緝時，逃入山區竹林藏匿，警方隨即出動無人機升空空中偵察，透過即時空拍影像，精準掌握其逃逸路線及藏匿區域，結合地面警力陸空夾擊圍捕，順利將黃逮捕到案，成功瓦解該詐騙集團，全案查獲成員22人，起出現金300餘萬元、點鈔機及手機等證物。

全案依詐欺取財、違反洗錢防制法等罪，移送檢方偵辦，經檢察官偵結後，黃男等5人已遭提起公訴，其餘涉案人尚在檢方持續偵查中。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道進行，切勿輕信「高報酬、保證獲利」等誇大言論。民眾如於通訊軟體或網路社群遇陌生人士主動搭訕、鼓吹投資或邀加入投資群組，極可能為詐騙陷阱，如有疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以維護自身財產安全。

刑事局中打一隊破獲以黃男為首的詐騙集團，去年至今年7月，發動數波搜索行動，帶回黃男等涉案22人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲以黃男為首的詐騙集團，去年至今年7月，發動數波搜索行動，帶回黃男等涉案22人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲以黃男為首的詐騙集團，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲以黃男為首的詐騙集團，專案小組前往黃男於屏東的藏匿處所查緝時，黃逃入山區竹林藏匿，警方使用空拍機抓人。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲以黃男為首的詐騙集團，專案小組前往黃男於屏東的藏匿處所查緝時，黃逃入山區竹林藏匿，警方使用空拍機抓人。記者陳宏睿／翻攝