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政府機關接案賺不夠？工程師兄弟架假投資網站 幫詐團向282人騙走1億
新北市某資訊公司工程師吳姓男子涉嫌夥同胞弟、姪女，並招募工程師，協助詐騙集團架設假投資網站，以投資虛擬貨幣、黃金向282人騙走1億元；刑事局拘提5人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見吳姓兄弟獲准，命其他人2至20萬元交保。
警方調查，42歲吳姓男子與妻子、31歲胞弟在新北淡水區經營資訊公司，由妻子掛名負責人，替政府機關、連鎖診所設計APP；吳向詐團接案賺外快，在人力銀行網站招募工程師，夥同胞弟、32歲陳姓男子「客製化」架設假投資網站，由27歲姪女、26歲許姓男子負責系統測試及視覺美編。
詐團在臉書刊登假投資廣告，誘使被害人加入LINE群組，瀏覽假投資網站，以投資虛幣、黃金為由要求交付現金或轉帳，前年2月至去年7月向282人騙走1億餘元，其中新北一名婦人被騙330萬元最多。
吳等人架設40組假投資網站，以每組8千顆泰達幣收費，由詐團打幣給台中市某幣商，吳再向幣商當面拿現金，獲利1千萬元。
刑事局偵九大隊第三隊追查IP等資料，去年7月至今年6月3波行動，在新北、台北、彰化、台中、高雄等縣市搜索犯嫌住處，拘提吳姓兄弟及姪女、陳、許，未發現吳姓主嫌妻子涉案。
吳姓兄弟與陳均有大學資訊相關科系學歷，吳姓主嫌稱在Telegram「偏門」群組認識客戶接案，不知是從事詐騙，其他人也稱對詐騙不知情。
警方查扣犯嫌手機，檢視在Telegram群組互相傳訊內容，認為對詐欺知情，查扣現金150萬元、筆記型電腦電、手機及點鈔機，詢後依刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例移送，持續追查幣商。檢方聲押禁見吳姓兄弟獲准，命許、姪女、陳分別20萬、10萬、2萬元交保。
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