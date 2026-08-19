手握4000萬想投資…誤入假投資陷阱 投入2100萬帳上獲利5000萬一場空

林姓婦人去年賣房4000多萬元，拿1000多萬元投資股市有獲利。為了賺更多，他誤入詐團陷阱，共投入約1800萬元跟著老師買股票，帳上獲利5000多萬元。她要求部分出金時，詐團要她再匯兩成手續費309萬元，共被騙走2100萬元。她今天現身說法，提醒他人不能太貪心。

基隆市警察局今天舉辦「打詐儀錶板」防詐宣導活動，公布今年7月受理詐騙案件共157件，總財損4988萬元，都較6月增加約兩成。案件類型以網路購物詐騙居首，占38.2%，假投資詐騙占9.6%，假借銀行貸款詐騙占8.9%。

林姓婦人在會中述說被騙的過程，指她在台中的兩間房子原本出租，去年賣掉後，手上有4000多萬元，大部分定存，另拿1000多萬元購買台灣50（0050）等標的，並有獲利。後來她在臉書看到「股市名師」的廣告，賣股加入之後，開始這場「惡夢」。

林婦說，「老師」的助理先跟她聯絡，並讓她加入群組。每天早上、晚上各有盤前、盤後投資策略，看到群組內許多人賺到錢就心動了，先匯70萬元，發現有獲利，要再匯250萬元時，被銀行行員和警員聯手勸阻。

林婦後來幫助警方逮捕2名車手，並在投資群組內告訴其他成員是詐騙，但有人反駁她，最她因為她已經匯出70萬元，有點不甘心，最後又被詐團洗腦，指也有警員參與投資云云，先後又匯了好幾筆錢進去，投資金額一路加碼。

林婦說，詐團會說帶她買進那檔股票，然後真看到漲停，心中很高興。詐團接著說會依投資金額分級，投資越多的人可以越早買股票，買到當天更低的價位，獲利就更多，她就一直加碼到約1800萬元。

看到帳上獲利已超過5000萬元，她要求先出金1500萬元，對方說可以，但要她先匯2成服務費。她依指示匯入309萬元，對方說24小時內錢就會進她帳戶，但她等不到，對方就說匯款帳、姓名寫錯等，她還去銀行詢問，確認錢匯過去了。

詐騙集團持續利用各種名目，要求林婦匯款。因為家人已察覺她可能被騙，不讓她動支帳戶的錢，因此她去辦保單質借180萬元。保險公司人員發現她先前已質借70萬元，又要再質借不尋常，通知她的女兒才被攔阻，林婦也才「接受」自己被騙走2100萬元的事實並報案。

基隆市警察局指出，假投資詐騙會透過社群平台、投資群組或假冒名人、投資專家招攬，誘導民眾加入來路不明投資群組或假平台，並投入資金。初期會以群組內他人獲利，或給予當事人小額出金，營造真得有賺到錢的假象，誘使增加投資金額。

民眾最後要提領本金或獲利時，詐團會再以須先繳保證金、手續費、稅金等名目，要求再匯款，甚至誘導被害人辦理貸款、借錢，導致越陷越深，提醒民眾切勿輕信網路上的高獲利投資，更不可為了提領而借款或辦理貸款。心有有疑慮時，可打165反詐騙專線或110查證。

基隆市警察局今天舉辦「打詐儀錶板」防詐宣導活動，被假投資手法騙走2100萬元的林姓婦人（左），現身述說被騙過程，提醒他人別再上當。記者邱瑞杰／攝影