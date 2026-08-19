員林「碰瓷」詐財花樣百出 假車禍、裝肚痛…警方清查至少12案

彰化縣員林市近期疑似出現「碰瓷」詐財案件，一名35歲洪姓女子疑在機車行進間製造擦撞，再向騎士索討醫藥費、誤工費，甚至以提告施壓。相關案件近期在地方社群引發討論，已有多名民眾反映受害經過；員林警分局追查後，昨深夜將洪女帶回，初步清查至少涉及12起恐嚇、詐欺案件。

據了解，近期有民眾在社群平台發文提醒，華成市場、博愛路一帶疑似有人以假車禍方式索賠。部分被害人表示，騎車經過時疑遭對方製造擦撞，停車查看後，對方隨即提出和解，並要求支付誤工費，若不願賠償，還以提告方式施壓。

其中一名被害人指出，幾天前騎車行經員林市博愛路華成市場附近，因注意前方行人，突然與一名女子發生擦撞。對方外型微胖壯碩、留短髮，事後要求以和解方式處理，並索討4天誤工費，每天1700元；由於對方同時表示若不支付就要提告，讓被害人懷疑自己可能遭遇「碰瓷」。

彰化縣議員曹嘉豪表示，近期陸續接獲民眾陳情，目前已有8名被害人反映遭遇類似情況，地點主要集中在華成市場、博愛路周邊。除疑似假車禍索討賠償外，也有民眾反映疑似遭遇假冒神棍，或有人到餐廳用餐後佯稱肚子痛，再以醫藥費、誤工費等理由索賠，警方是否為同一人所為仍待釐清。

曹嘉豪指出，目前接獲的8名被害人恐怕只是冰山一角，呼籲有類似遭遇的民眾勇於出面，可向警方報案並提供相關資訊，協助警方釐清案件。

員林分局表示，洪女為北部人，約從今年6月起在員林一帶活動，警方目前已清查至少涉及12起恐嚇、詐欺案件，昨深夜將人帶回偵訊。全案目前持續釐清中，警方將依相關事證追究洪女涉案責任。