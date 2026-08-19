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主謀逍遙他全扛！水電工成假幣商車手判2年 台中高分院再判賠299萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓水電工前年11月充當假幣車手，替詐團出面詐取王姓女導遊近300萬元，王女出庭痛訴「我真的快活不下去，只求車手供出幕後主謀」。謝男辯稱，僅是個人買賣，二審判謝男2年徒刑，民事部分近日審結，認定謝男需全賠299萬4400元，因主謀未落網，謝男需獨自面臨刑期與高額賠償的後果。

判決指出，詐團成員在2024年11月間化名「張哲銘」，在通訊軟體結識王姓女導遊，佯稱投資虛擬貨幣獲利豐厚，誘使王女拿房屋抵押貸款。

謝男原從事水電工作，受指示化名「幣商比」，先後在高雄、台中超商與王女4度面交取款，再佯裝將泰達幣轉入詐團實質掌控的電子錢包製造斷點。

王女先後交付299萬4400元後，始終無法出金，始驚覺受騙報警。檢方偵查後，依涉犯三人以上共同詐欺取財及洗錢罪，將謝男起訴。

台中地院審認，謝男無法交代資金與金流來源，實為詐團取款車手，犯後否認且未賠償，審酌其素行情狀，依三人以上共同詐欺取財罪，判刑2年，宣告沒收犯罪所得299萬4400元。

謝男不服提起上訴，辯稱自己是合法個人幣商，僅依市場機制買賣，已交付虛擬貨幣，未與詐團共謀，請求法院改判無罪。

台中高分院審理後，駁回刑事上訴維持原判；台中高分院民事庭近日審結，再判謝應全額賠償王女299萬4400元。

因幕後主謀「張哲銘」等人仍逍遙法外，出面收錢的基層車手謝男，不僅要入獄服刑，更得獨自背負近300萬元巨額賠償。

虛擬貨幣因去中心化的機制，常淪為歹徒犯罪的工具。圖／AI生成
虛擬貨幣因去中心化的機制，常淪為歹徒犯罪的工具。圖／AI生成

假幣 水電工 車手 台中地院

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