台中男陷台越跨國戀陷阱險寄金融卡 超商店員報警合力阻詐

謝姓男子認識自稱在越南經商的女網友陷入網戀，對方稱將來台定居，為方便匯款生活費，要他先郵寄金融卡。謝男日前赴台中某超商準備寄出時，店員發現有異報案，與警成功阻詐。

台中市警局烏日分局今天表示，烏日派出所15日晚間8時多，接獲轄內超商通報稱，有民眾要將金融卡以包裹寄出疑似遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40歲謝姓男子在臉書（Facebook）結識1名自稱在越南經營整形醫院的女網友，雙方5天內就陷入網戀，對方稱規劃近期來台定居並開設瑜伽教室。

女網友聲稱出境攜帶現金有限制為由，準備匯款5萬美元至謝男帳戶作為日後生活基金，要求他郵寄金融卡以利作業。謝男當天便帶著金融卡赴超商準備寄出。

員警得知後，研判為典型「假交友真詐騙」手法，除向謝男說明跨國外幣匯款正規作業流程，與交易明細辨識方式，並提出多則「寄卡淪人頭帳戶」的案例，他才得知跨國戀情是一場空，便取消寄件，向員警及店員致謝。