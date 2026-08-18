送到柬埔寨假冒陸公安詐騙2億 旅行社老闆涉勾結竹聯幫招募機手

竹聯幫明仁會幹部張姓男子涉招募詐騙集團機手，透過林姓男子在泰國經營的旅行社協助，送至風飛砂幫分子於柬埔寨組織的機房，假冒公安向46名大陸人騙走2億元；刑事局拘提20人依詐欺等罪移送，林等2人羈押，張等其他人以3至20萬元交保。

據了解，到案機手是從柬埔寨自行返台，或在柬國被查獲遣送大陸服刑完畢出監回台，刑事局向大陸公安、泰國皇家警察總署中央偵查總局交換情資，仍有約100名機手在柬國或已被遣送大陸。

警方調查，竹聯幫明仁會在雲林縣的幹部28歲張姓男子，透過臉書「偏門工作」相關社團，以打字員等職缺招募機手，宣稱包吃包住、月薪5至6萬元，提供機手資料給雲林某旅行社負責人48歲林姓男子，並以泰達幣付費。

林也在泰國經營旅行社，透過當地員工刷信用卡買機票，並偽造住宿、回程機票等資料，避免相關單位起疑，協助機手搭機飛往柬埔寨金邊或泰國曼谷，進入機房假冒公安致電大陸人，以涉及刑案監管帳戶為由騙錢，向46名大陸人騙走2億元，張等人仲介集團抽取百分之5。

公安與柬埔寨警方去年3月在柬國查獲機房，刑事局清查是風飛砂幫風北會分子籌設，在台查獲主嫌陳姓男子等25人，新竹地方法院今年4月判陳10年8月徒刑。刑事局偵七大隊第三隊向航空公司調閱資料，發現林以泰國旅行社名義買機票，留下泰國手機門號及信用卡資料，去年1月至今年4月協助100多人飛至柬國。

警方去年11月拘提林，查扣手機分析共犯，今年2月至4月拘提張等19人，包括幹部沈姓、徐姓、廖姓男子及金主林姓男子、王姓女子等13名機手、旅行社員工吳姓女子。張否認犯案；林姓業者稱協助買機票，但對詐騙不知情。

警方查扣現金306萬餘元、泰達幣10644顆、瑪莎拉蒂及Toyota Alphard汽車各1輛、手機24支及銀行存摺、金融卡、點鈔機等，依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例移送。檢方聲押林姓業者及沈、張、徐，命其他人3至15萬元交保，法院裁定林、沈羈押，張、徐各20萬元交保。

竹聯幫明仁會幹部張姓男子涉招募詐騙集團機手，透過林姓男子在泰國經營的旅行社協助，送至柬埔寨的機房，刑事局搜索拘提20人。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫明仁會幹部張姓男子涉招募詐騙集團機手，透過林姓男子在泰國經營的旅行社協助，送至柬埔寨的機房，刑事局搜索拘提20人。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫明仁會幹部張姓男子涉招募詐騙集團機手，透過林姓男子在泰國經營的旅行社協助，送至柬埔寨的機房，刑事局搜索拘提20人。記者李奕昕／翻攝

竹聯幫明仁會幹部張姓男子涉招募詐騙集團機手，透過林姓男子在泰國經營的旅行社協助，送至柬埔寨的機房，刑事局搜索拘提20人。記者李奕昕／翻攝