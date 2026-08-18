有這種好事？先付23萬稅金就可過戶房產 警銀拆穿詐團手法

彰化縣鹿港鎮粘姓婦人聽信網友花言巧語，表示有一筆房地產要無償過戶給她，但必須先支付23萬元稅金才能過戶，日前前往金融機構準備匯款時，銀行行員懷疑她被詐騙，報警勸阻，才未失金。

警方調查，粘姓婦人日前透過網路認識一名網友，雙方聯繫一段時間後，對方為取得信任，謊稱有一筆房地產要無償過戶給她，但必須先支付23萬元稅金，繳清後才能完成過戶。粘婦信以為真，便前往銀行準備匯款，行員察覺婦人疑似遭詐，立即通報警方。

鹿港分局鹿港派出所巡佐蕭俊豐、警員陳泇佑獲報後趕往處理，起初粘婦不願說明匯款用途，員警耐心勸導並詳細了解情況後，才得知事情經過，研判這是典型的「假交友、真詐騙」手法，除向婦人說明相關詐騙案例，也協助撥打165反詐騙專線查證。

經警方勸說後，粘婦終於恍然大悟，發現自己險些遭詐，並立即刪除與詐騙對方的聯絡方式，婦人存摺內的26萬餘元得以保住。

警方提醒，民眾網路交友務必提高警覺，切勿因陌生人甜言蜜語或宣稱可獲得高額利益而失去戒心。凡遇到要求先匯款、繳稅、支付手續費等情況，都應先停下來查證，謹記「不、要、想」三步驟：不加LINE進行私下交易、要善用165反詐騙資訊、想想利益是否合理。如有疑問，可立即撥打165或110求證，避免落入詐騙陷阱。