假公文、假警察連環套！165揭「資產監管」騙局：一招可自保

警政署165全民防騙呼籲民眾提高警覺，切勿輕信來路不明的電話指示。 圖／AI生成

詐騙手法持續翻新，假冒公務機關與警察的詐騙案屢見不鮮，警政署165全民防騙日前特別揭露詐騙集團精心設計的兩階段騙局腳本。詐騙集團利用民眾對法規的恐懼與不了解，從冒充公務員到誘騙綁定帳戶轉走資產，一步步掏空民眾積蓄，警方呼籲民眾提高警覺，切勿輕信來路不明的電話指示。

第一階段為步步驚心的連環陷阱

詐騙集團首先謊稱目標民眾的證件遭人冒用，隨即將電話轉接給「假警察」，恐嚇其已涉及重大刑案；接著要求加入LINE通訊軟體，傳送帶有假官印的偽造公文以取得信任；最後再以「偵查不公開」與保密為由，恐嚇民眾不得聯絡親友，藉此徹底孤立被害人以防止詐騙計謀被識破。

第二階段則是致命的最後一擊

詐騙集團會以「資產監管」為藉口，要求被害人登入個人的網路銀行；隨後誘騙民眾修改網銀設定或綁定相關資料，在被害人不知情的情況下將帳戶資金全數轉走。當被害人發現帳戶餘額大幅縮水時，詐騙集團早已成功脫手離去。

警政署提醒「多一分警覺，少一分損失」，若遭遇類似狀況應立刻掛斷電話，並撥打165反詐騙專線查證。