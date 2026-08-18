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影／詐騙暴增監所超收 白委：監所管理員過勞
近年台灣詐騙犯暴增，導致全台監所嚴重超收。民眾黨立委陳清龍、陳昭姿、劉書彬等今天舉行記者會，呼籲政府正視監所基層管理員過勞崩潰的困境。
陳昭姿表示，多個監所管理員的困境越來越嚴重，很多人每個月的加班時數約60至80小時，頻繁的加班、配合戒護就醫等勤務需求讓人力不斷流失，再加上有的機關為了配合法定的加班上限，還苛刻、扭曲管理員的休息時間，究其因，近年詐騙猖獗讓監所超所是主因，今年6月收容人已經高達6萬4千多人，其中北部監所超收達一半以上，讓監所的收容環境更加惡劣，在極端氣候下，管理員與收容人皆面臨極大的健康與熱傷害風險。
陳清龍、陳昭姿與劉書彬等要求法務部與相關行政部門全面檢討矯正機關的人力編制，不能讓基層人員承擔不成比例的勤務壓力，保障各角落默默奉獻的公務員與基層戒護警力，落實合理的職場環境與權益。
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