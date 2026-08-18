假公安誘騙 跨境盜刷銀聯卡1.1億

鑫膳有限公司實際負責人王順興涉組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，利用話術將遠端木馬程式植入被害人手機，竊取銀聯卡號、密碼後，在台大肆盜刷，僅一年便盜刷逾一點一億元，新北地檢署昨依組織、詐欺、洗錢等罪起訴十人，對四名主嫌求處重刑。

銀聯卡盜刷集團除王順興外，還包括鑫膳登記負責人黃思齊、大股東葉博文、當鋪業者林士豪、鎮鋐金銀珠寶店負責人黃仁哲、采穎珠寶店負責人黃建豪、東福金品負責人蘇俊榮，及李姓、林姓、鄭姓三名刷手。還有直接受王男下令，指使刷手前往各處盜刷的陳姓、吳姓中階幹部，另案偵辦中。

檢方查出，該銀聯卡盜刷集團，主要以王順興統籌運作，指揮林士豪尋找可以配合盜刷銀聯卡的銀樓、酒商、精品行作為刷卡換現金的據點，再指派潛逃出境的吳男招募刷手至店面盜刷，最後由林士豪、葉博文負責回收不肖店家收取盜刷所轉換的現金，配合盜刷的店家可獲刷卡金額二成報酬。

過程中，該集團為處理大量現金，不僅配備兩台公司車輛作為收款、運送之用，同時以多層轉手方式製造金流斷點，隱匿詐欺不法所得。

檢方查出，二○二四年十一月至二○二五年十一月，僅短短一年時間，該集團便盜刷一億一一七五餘萬元，造成十八名被害人遭盜刷一四三九萬元，尚有其餘大陸地區被害人仍在偵辦中。

檢方指出，王順興集團盜刷犯行，使我國淪為跨境詐欺犯罪的資金中心，相關銀樓業者，竟利用合法掩護非法，原應成為防堵犯罪第一道防線的銀樓、珠寶店，淪為跨境犯罪集團的洗錢節點，因此將王順興及黃仁哲各求刑十四年，林士豪、黃建豪各求刑七年。