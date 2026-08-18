聽新聞
0:00 / 0:00

假公安誘騙 跨境盜刷銀聯卡1.1億

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

鑫膳有限公司實際負責人王順興涉組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，利用話術將遠端木馬程式植入被害人手機，竊取銀聯卡號、密碼後，在台大肆盜刷，僅一年便盜刷逾一點一億元，新北地檢署昨依組織、詐欺、洗錢等罪起訴十人，對四名主嫌求處重刑。

銀聯卡盜刷集團除王順興外，還包括鑫膳登記負責人黃思齊、大股東葉博文、當鋪業者林士豪、鎮鋐金銀珠寶店負責人黃仁哲、采穎珠寶店負責人黃建豪、東福金品負責人蘇俊榮，及李姓、林姓、鄭姓三名刷手。還有直接受王男下令，指使刷手前往各處盜刷的陳姓、吳姓中階幹部，另案偵辦中。

檢方查出，該銀聯卡盜刷集團，主要以王順興統籌運作，指揮林士豪尋找可以配合盜刷銀聯卡的銀樓、酒商、精品行作為刷卡換現金的據點，再指派潛逃出境的吳男招募刷手至店面盜刷，最後由林士豪、葉博文負責回收不肖店家收取盜刷所轉換的現金，配合盜刷的店家可獲刷卡金額二成報酬。

過程中，該集團為處理大量現金，不僅配備兩台公司車輛作為收款、運送之用，同時以多層轉手方式製造金流斷點，隱匿詐欺不法所得。

檢方查出，二○二四年十一月至二○二五年十一月，僅短短一年時間，該集團便盜刷一億一一七五餘萬元，造成十八名被害人遭盜刷一四三九萬元，尚有其餘大陸地區被害人仍在偵辦中。

檢方指出，王順興集團盜刷犯行，使我國淪為跨境詐欺犯罪的資金中心，相關銀樓業者，竟利用合法掩護非法，原應成為防堵犯罪第一道防線的銀樓、珠寶店，淪為跨境犯罪集團的洗錢節點，因此將王順興及黃仁哲各求刑十四年，林士豪、黃建豪各求刑七年。

銀聯卡 盜刷 公安

延伸閱讀

涉洩金管會機密公文、檢舉人個資給業者 遠東商銀分行經理遭訴

買水果竟被盜刷！台東網購詐騙13件 藍莓、芒果、生蠔成新陷阱

選擇當作奸犯科的兒子…他淪詐團父母落淚 檢斥：把爸媽期許當笑話

偵辦AI變聲愛情詐騙案查扣「法拉利F8 Tributo」 本月20日拍賣

相關新聞

廣角鏡／槽車國道翻覆 駕駛斷魂

一輛載運雙氧水的槽車昨天下午行經國道一號台南下營南下路段，疑左前輪爆胎，車輛失控撞擊內側護欄翻覆，司機夾在變形的駕駛座臟器外露慘死，槽體疑似破損外洩氣體，大量漏油，消防人員部署水線稀釋戒護，碎片散落一地，南北雙向多數車道封閉處理，造成車陣嚴重回堵。

無醫師在場…拳擊賽出人命 A級教練有罪定讞

胡姓男子參加拳擊俱樂部舉辦的友誼賽，頭部遭重擊不治，身為主辦人的Ａ級國家級拳擊教練、國際一星拳擊教練丁晧峯，被認定未注意依國際拳擊規則配置拳台醫師全程在場，最高法院依過失致死罪判丁男六月得易科罰金之刑，全案定讞。

判決敗訴 退將臧幼俠遭砍75%月退俸

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠前年赴香港參加統戰活動，起立聆聽中國國歌，被依違反兩岸人民關係條例，裁罰停止百分之七十五月退俸五年、返還溢領款項共十六萬餘元，並追繳過往已領的獎章，臧不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨天判決臧敗訴，可上訴。

洩密協助洗錢第三方支付業者 遠銀經理出賣檢舉人被訴

遠東國際商業銀行板橋文化分行一名女經理黃秋宜，涉在二○二三年間，三度將金管會調查公文和檢舉人姓名、電話等個資，洩漏給遭檢舉疑似協助詐騙、博弈集團洗錢的第三方支付業者，台北地檢署昨依洩密及違反個資法罪起訴黃女。

假公安誘騙 跨境盜刷銀聯卡1.1億

鑫膳有限公司實際負責人王順興涉組成銀聯卡盜刷集團，專與不肖當鋪、銀樓、珠寶店業者勾結，偽裝對岸公安、檢警人員詐騙大陸地區人民，利用話術將遠端木馬程式植入被害人手機，竊取銀聯卡號、密碼後，在台大肆盜刷，僅一年便盜刷逾一點一億元，新北地檢署昨依組織、詐欺、洗錢等罪起訴十人，對四名主嫌求處重刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。