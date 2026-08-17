61歲男險砸1400萬買3公斤黃金投資 警銀聯手攔下假投資詐騙

新北市永和區一名61歲李姓男子日前前往銀行，準備提領1400萬元購買3公斤黃金，聲稱要拿來投資，行員察覺有異立即通報警方。永和分局員警到場後查看李男手機，發現通訊軟體內出現「投資顧問」、「小編」等可疑訊息，進一步查出李男疑遭假投資詐騙，經勸說後成功攔阻，替他保住1400萬元。

警方表示，新生派出所上週接獲台灣銀行行員通報，指李男欲進行高額黃金交易，對資金用途說明卻相當含糊。員警到場後，在徵得李男同意下查看手機內容，發現他透過網路認識自稱「JCQ投資顧問」的人士，對方以投資獲利為由，要求他購買黃金後交付投資。

警方進一步了解，李男今年7月間看到網路投資訊息後，誤信詐騙集團說法，依照指示準備提領1400萬元購買3公斤黃金。所幸銀行行員及時察覺異常，啟動警銀聯防機制，警方也耐心向李男說明常見假投資詐騙手法，最終成功阻止交易。

永和分局長蔣叔君日前偕同新生派出所所長，前往表揚機警行員並頒發感謝狀及紀念品。警方也呼籲，民眾如遇陌生投資顧問要求購買黃金、虛擬貨幣或交付高額現金投資，應提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證。

永和分局長蔣叔君日前偕同新生派出所所長，前往表揚機警行員並頒發感謝狀及紀念品。圖／永和分局提供