高雄婦為拿史努比免費吊飾付40元運費遭詐300萬 再匯200萬結局曝光

高市林姓婦人在網路見「免費史努比吊飾」廣告，一時心動，對方以「吊飾免費需付40元運費」為餌，傳送釣魚連結，再以「平台會被罰」等話術陸續詐騙林300萬，林為取回先前款項，又至銀行匯200萬，警方接詐團電話對方秒掛，成功保住林的積蓄。

鳳山警分局鳳崗派出所8月12日中午接獲彰化銀行鳳山分行行員通報，指68歲林姓婦人欲臨櫃匯款200萬元鉅款，稱「室內裝修工程款」，因說詞有異，疑遭詐騙，通報警方。

警方趕抵銀行，發現林婦稱「裝修工程款」是詐騙集團教導用來規避銀行關懷提問的說詞，研判林落入詐騙圈套。

警方查問後得知，林在網路上見「免費領取史努比吊飾」廣告，因一時心動點擊廣告與對方聯繫。詐團先以「吊飾免費，只需支付40元運費」為誘餌，再傳送假冒「黑貓宅急便」賣貨便頁面的釣魚連結，要求填寫訂單及收貨資料。

隨後詐團又以「買家未完成實名認證」、「交易訂單遭鎖定」、「未處理恐遭平台罰款」等話術誘導林加入假客服帳號，並依照指示操作轉帳。林從8月1日起陸續轉出約300萬，詐團見其上鉤後，又要求匯200萬才可讓平台順利運作，取回先前款項。

由於林在現場對不相信自己遭詐，警方為戳破騙局，徵求林的同意後，接聽詐團來電，當下表明「我是警察」，對方聽到警察身分，隨即掛電話。

後警方檢視林的手機對話及相關資料，確認對方所提供的網頁並非正常官方交易流程，並告知林準備匯入的帳戶亦涉及詐騙警示資訊，林當下才恍然大悟保住200萬元積蓄。

高市林姓婦人在網路見「免費史努比吊飾」廣告，對方以「吊飾免費只需付40元運費」為誘餌，詐騙300萬，林又至銀行匯200萬時遭警方及時勸阻。記者石秀華／翻攝