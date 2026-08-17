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買中藥被拐當人頭…台中七旬翁欲提12萬 警銀連線機警攔詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市林姓老翁為求健康，誤信<a href='/search/tagging/2/詐團' rel='詐團' data-rel='/2/238604' class='tag'><strong>詐團</strong></a>話術，近日欲匯款12萬元至指定帳戶，警方與銀行聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市林姓老翁為求健康，誤信詐團話術，近日欲匯款12萬元至指定帳戶，警方與銀行聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬歲林姓老翁網購中藥花費30萬元未見成效，又遭詐團誘騙加碼提領12萬元「領回本金」，所幸銀行行員察覺有異通報警方，員警到場拆解話術，林翁才驚覺已淪為詐騙人頭帳戶，及時打消匯款念頭，避免損失擴大。

據查，七旬林姓老翁因年初體重驟減10公斤，在臉書見中藥廣告後心動，透過LINE加入自稱「陽明交大中醫研究所」的會員，對方謊稱握有與衛福部長「秘密研議」之配方，要求勿對外透露，林翁陸續花費30萬元購藥，兩個月後身體卻未見改善。

對方隨後再以「加入推廣人可逐月領回本金」為由，要求林男加碼支付12萬元。林翁雖心存懷疑，近日仍依指示前往國泰世華銀行匯款，所幸行員察覺款項用途有異，立即通報第三警分局立德派出所到場處理。

警員葉惠琦、謝昊哲與實習生劉緯傑獲報後，趕抵現場，逐一拆解詐騙手法並查證，林翁這才驚覺已落入圈套，當場打消匯款念頭。

員警清查過程中，更發現林翁先前已提供個人金融帳戶及證件予對方，疑似遭利用成為詐騙集團人頭帳戶，所幸尚未造成金錢以外的損失。

三分局說明，網路來路不明賣家販售中藥恐涉違法，民眾切勿輕信誇大療效或假借官員、名人背書之說詞，以免財物受損又危害健康。

三分局提醒，詐騙集團近來鎖定民眾重視健康的心理，於社群平台及通訊軟體刊登不明中藥、保健品廣告，再以「入會可領回本金」「推廣可獲高額獎金」等話術誘騙持續匯款。

呼籲民眾如身體不適應循正規醫療管道就醫，切勿購買來源不明藥品；若遇要求持續付款、刻意保密，或宣稱官員、名人背書等情形，應提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，以免受騙。

台中市林姓老翁為求健康，誤信詐團話術，近日欲匯款12萬元至指定帳戶，警方與銀行聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市林姓老翁為求健康，誤信詐團話術，近日欲匯款12萬元至指定帳戶，警方與銀行聯手阻詐。圖／第三警分局提供

台中 中藥 LINE 詐團 詐騙

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