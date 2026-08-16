用蝦皮洗錢「2年狂洗17億」 南投警破台中大型水房逮28人

南投警方在台中市破獲大型水房，林姓男子透過蝦皮網路賣場及第三方支付平台掩飾地下匯兌，替詐騙集團與線上博弈集團洗錢，2年多來經手贓款達17.1億元，警深入追查逮捕林男、金主及收水手等嫌犯共28人，其中19人已遭起訴。

南投縣刑警大隊科技偵查隊去年查獲一起詐欺案，經深入追查發現，曾涉犯詐欺、賭博、洗錢防制法等案的36歲林男，招募徐姓、張姓、謝姓及黃姓男子等涉嫌替詐騙集團與線上博弈集團架設網頁與洗錢，製造不法金流斷點，規避檢警查緝。

警方自去年起至今年4月接連展開搜索行動，直搗其台中市大本營，查扣不法所得逾600萬元及帳冊，陸續逮捕林男、金主、車手及收水手等共28人；經統計，其水房自2023年迄查獲為止，經手洗錢贓款逾3億人民幣，約台幣17.1億元。

警方調查，以林男為首的洗錢集團，透過買賣虛擬貨幣洗錢，也在開設蝦皮網路賣場，以第三方支付平台神速支付綁定人頭銀行帳戶，以提供代購、支付寶儲值等服務掩飾，實則從事地下匯兌，供熟知門路的台商或線上博弈集團等客戶下單。

警方表示，該洗錢集團接獲下單匯款至神速支付人頭戶後，扣除約5%費用，再將等值人民幣或支付寶點數匯入客戶帳戶，掩飾不法金流；而遭逮28人，其中19人已遭南投地檢署依違反洗錢防制法、銀行法、加重詐欺及賭博等罪嫌起訴。

南投縣警方在台中市破獲大型水房，2年多來經手贓款達17.1億元，先後逮捕林姓主嫌、金主及收水手等嫌犯共28人，其中19人遭起訴。圖／警方提供

南投縣警方在台中市破獲大型水房，2年多來經手贓款達17.1億元，先後逮捕林姓主嫌、金主及收水手等嫌犯共28人，其中19人遭起訴。圖／警方提供