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IG好友突借門號收驗證碼要小心！1動作恐幫詐團買單

桃園電子報／ 桃園電子報

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詐欺集團透過IG冒充好友，以手機被鎖住或急需借用門號接收簡訊為由，誘使被害人提供手機號碼及一次性驗證碼。圖：刑事局提供

刑事局彙整近3個月電信小額付款詐騙案件發現，逾四分之三被害人為學生。詐欺集團透過IG冒充好友，以手機被鎖住或急需借用門號接收簡訊為由，誘使被害人提供手機號碼及一次性驗證碼，再利用電信小額付款完成消費。值得注意這批密集的案件具有相同特徵，扣款金額均為4078元，被害人往往直到收到扣款通知，發現自己在不知情下替詐團買單。

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驗證碼就是付款授權，不得提供他人。圖：刑事局提供

其中，南部一名國中生於今(115)年7月初收到與真正好友帳號僅差一個字元的IG私訊，對方佯稱遇到緊急狀況，需要借用手機號碼接收驗證碼。該名國中生未察覺對方使用假帳號，依指示提供門號及驗證碼後，隨即收到4078元電信小額付款通知。另北部一名小學生於同年7月底誤信冒充好友的陌生帳號，接連提供兩組驗證碼，遭扣款3488元及4078元，短短數分鐘內損失7566元。經比對案件交易明細，發現相關扣款均為PlayStation交易。PlayStation是Sony旗下的遊戲品牌，PlayStation Plus高級會員為其最高層級的付費方案，提供線上多人遊玩、遊戲目錄及遊戲試玩等服務，其12個月方案價格正為4078元，研判詐欺集團取得門號及驗證碼後，利用被害人的電信帳單購買會員服務。

刑事局提醒，驗證碼就是付款授權，不得提供他人；如收到不明扣款通知，應立即聯繫電信業者並向警方報案。家長也應隨時檢視門號的小額付款功能及消費額度，提醒孩子切勿將驗證碼交給他人。另呼籲電信業者針對此類詐騙樣態研議相關防制對策，共同降低被害風險。民眾如遇可疑訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線，或至「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法及案例。

本文章來自《桃園電子報》。原文：IG好友突借門號收驗證碼要小心！1動作恐幫詐團買單

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