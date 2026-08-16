女兒、姪女結婚分不清？台中婦要領40萬說詞反覆露餡 警揪出詐騙

台中市六旬汪姓婦人近日前往郵局提領40萬元，原本表示是女兒需要用錢，填寫資料時卻突然改口稱是要給姪女結婚使用，行員察覺說詞反覆起疑，立即通報警方到場查證，當場揭穿疑似「假親情」詐騙話術，成功攔阻鉅款遭騙。

第二警分局文正所11日接獲轄內五權路上郵局通報，指汪姓婦人欲提領40萬元，提領用途說法不一，立即派遣巡佐黃聰賢、警員李奕緯及實習生吳健瑋到場了解。

員警詢問後，婦人一下表示是女兒需要，一下又改口稱是要給哥哥的女兒、也就是姪女結婚使用，說詞反覆不定。員警查看婦人手機，發現她與所稱姪女幾乎沒有文字對話紀錄，僅有通話紀錄，當下請婦人直接撥打電話向對方查證。

電話撥出、鈴聲響起的瞬間，婦人也逐漸察覺不對勁，原本深信不疑的「關心」，可能只是詐騙集團步步取信的手法。所幸在郵局行員機警通報及警方即時介入下，成功阻止40萬元落入詐騙集團手中。

第二警分局提醒，近年詐騙手法不斷翻新，歹徒常透過電話、通訊軟體噓寒問暖，先建立信任後，再以各種理由要求被害人匯款或提領現金；尤其對方以「親友急需用錢」、「結婚、醫療、投資」等理由要求大筆金錢時，更應提高警覺。

警方呼籲，民眾「多聽、多看、多查證」，遇親友突然要求大筆金錢，應透過其他管道聯繫本人或共同親友確認，切勿一時心急貿然提領現金。