選擇當作奸犯科的兒子…他淪詐團父母落淚 檢斥：把爸媽期許當笑話

台中郭姓男子和劉姓妻弟、2名陳姓友人成立詐騙機房，以身分遭冒用、假公安等話術行騙，檢方依發起犯罪組織起訴4人，痛斥郭、劉以「姐夫牽內弟」共同行詐；另名陳姓同夥父母得知兒子從事詐騙當庭落淚喊很失望，檢察官直言陳將父母期許改過當成笑話，選擇當「作奸犯科的兒子。」

檢警調查，郭男是某連鎖檳榔攤分店負責人，他2025年9月和妻子的劉姓弟弟，及2名陳姓友人共同成立詐騙機房，郭男負責統籌、提供租屋處及三餐，其餘3人假冒新加坡移民局人員，鎖定海外華人致電佯稱身分遭盜用，要向公安報案，再轉接給詐團扮演的假公安，要求依指示匯款。

檢警今年4月搜索時，在郭男住處逮人又起獲毒品K他命，當天再到他后里區檳榔攤時，撞見裡頭陳男還正在打電話行騙，當場依現行犯逮人，後續再將另名陳男、劉男拘提。

檢方訊時，郭男否認詐欺、發起組織，僅坦承將后里區檳榔攤房間給陳男使用，表示看陳沒錢很可憐，讓他來自己店裡送檳榔，陳男則坦承擔任機房話務手，供稱沒有替郭送檳榔。

另名陳男則全部坦承，具體指認其餘3人犯行，表示郭要他指導同夥如何打詐騙電話，還會幫聽錄音檔，確認哪邊需要改進，有次劉男詐騙成功獲抽成，他問郭能不能吃紅，郭就包2萬元紅包給他。

劉男同樣全部坦承，表示姐夫郭男2025年9月找他加入，他們幾人才成立這個機房，運作到今年4月被搜索查獲為止，檢方偵結依發起犯罪組織、毒品等罪嫌起訴郭等4人。

檢察官也請法院審酌，郭男起初百般飾詞狡辯，後才部分坦承，態度仍屬惡劣，且他釀379人受騙，釀外國被害人財損，更讓台灣淪為「詐騙之島」貽笑國際，更與劉男以「姐夫牽內弟」共同詐騙，求處4年6月以上徒刑。

此外，檢方也傳陳男父母到庭作證，2人表示向兒子一直說不要去殺人放火，人生多少會做錯事但要改正，一直做壞事人生就沒了，不希望他去騙錢，更當庭痛哭說「希望兒子做錯要承擔，不然他們很失望。」

檢方說，陳曾當車手被起訴、通緝，如今再次當話務手，更感嘆先下無不是的父母，陳將父母期盼其改過向善期許當成笑話，選擇當一個作奸犯科的兒子，可見難以教化、品性甚劣，同樣求處4年6月以上徒刑。