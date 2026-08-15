假投資申購股權 台中男超商寄現金警民聯手阻詐

台中邱姓男子在社群網站臉書（Facebook）看到投資廣告，聯繫後對方稱可投資熱門短劇，要求到超商寄現金就可申購股權，店員發現有異報案，員警到場成功阻詐避免損失。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，烏日派出所日前接獲轄內超商店員通報，有男子打算寄出裝有現金的包裹疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，邱姓男子瀏覽臉書時看見網路微短劇投資廣告，隨後聯繫接洽對方；自稱「投資理財助理」的對方宣稱短影音與熱門短劇市場「獲利可期、錢景看好」，只要申購股權投資可享高額分紅，指示邱姓男子寄現金到指定地點就可完成申購。

邱姓男子將新台幣5萬元現金封箱，到超商準備寄件，經店員發現向警方報案。經員警檢視對話紀錄、短劇版權及股份購買合約，研判為典型假投資詐騙手法，向邱姓男子提出相關案例，邱姓男子才發現險些上當，感謝店員與警方協助避免損失。