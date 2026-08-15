高雄女遭假男友詐660萬 女車手落網喊幫「先生」工作也是被害人

高市林姓女子落愛情陷阱被男方引誘投資共創未來，遭詐660萬元，林無法出金驚覺遭詐8月7日報警，後詐團又要求面交220萬，林和警方將計就計，前晚逮取款的呂姓女子，呂大喊幫「先生」當外務非車手，警研判她被網路男友洗腦也是「被害人」。

前鎮警分局草衙派出所8月7日接獲47歲林姓女子報案，林女指稱，透過網路交友認識男方，對方每天噓寒問暖、甜言蜜語，以「一起投資、共創未來」為由，誘騙她投資虛擬貨幣，已陸續面交及轉帳660萬元，但卻無法出金，警方告知林遇典型愛情假投資詐騙陷阱。

後詐團仍食髓知味，持續聯繫林女，要求她「加碼投資」，於8月13日晚間再面交220萬元，警方獲悉後，和林將計就計，於前晚9時許在鳳山區面交地點周圍布署警力。

警方見43歲呂姓女子依約現身，準備向林女收款時，趨前逮人，查扣工作手機1支及面交餌鈔120萬元等證物。

呂女稱「幫男朋友工作，不是車手」。警方追查發現，呂女和所謂的「男友」從未謀面，稱對方追求她許久，之後推薦她從事「外務工作」，再指示她前往指定地點收錢。

警方研判呂女掉落愛情陷阱，被詐團洗腦當車手，手機內和詐團成員聯繫、回報收款及接收指示等對話紀錄，警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市林姓女子落愛情陷阱被男方引誘投資遭詐660萬元，警方逮呂姓女車手。記者石秀華／翻攝

高市林姓女子落愛情陷阱被男方引誘投資遭詐660萬元，警方逮呂姓女車手，查扣120萬餌鈔。記者石秀華／翻攝