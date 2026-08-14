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苗警「阻詐一鍵通」簡訊報案QR Code 首案查獲馬籍車手

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局與苗栗縣政府數位研考處攜手推動超商、金融機構及證券業「阻詐一鍵通」簡訊報案QR Code機制，強化第一線店（行）員發現疑似詐欺車手或民眾遭詐時的即時通報能力，首案「一掃即報」建功，查獲馬籍女性詐欺車手並依法送辦。

苗栗警分局北苗派出所接獲超商店員通報，發現一名外籍女子於提款機前反覆提領現金，疑似詐欺車手，警方獲報後立即派員前往查處，並透過超商QR Code簡訊掌握現場位置，迅速於苗栗市某超商內查獲馬來西亞籍37歲女子，當場查扣提款卡、交易明細及通訊手機等證物。

初步查出該女子依詐欺集團指示提領被害款項9萬餘元，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦，並經法院裁定羈押。這也是苗栗縣推動「阻詐一鍵通」簡訊報案QR Code機制後，首件成功查獲詐欺車手的實際案例。 

警察局指出，為提升第一線店（行）員通報疑似詐欺案件的便利性及隱密性，特別推動「阻詐一鍵通」簡訊報案QR Code機制，並於轄內超商ATM、金融機構及證券業等適當位置張貼專屬QR Code。當店（行）員發現疑似車手提領現金，或民眾有遭詐騙情形時，只需使用手機掃描QR Code，即可自動產生報案簡訊，內容包含場所名稱、位置及「疑有車手提領，請派員前往協助攔阻」等資訊，直接傳送至警方勤務指揮中心，無須撥打電話或當場出聲通報，達到「一掃即報、即時派警」的效果。 

同時，警方也鼓勵民眾共同加入打擊詐欺行列，如發現疑似詐欺車手或掌握車手活動線索，主動提供檢舉資訊或協助警方查緝，並將車手遭拘捕到案，並經移（解）送檢察署後，由檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，均符合獎勵條件，每案核予獎金1萬元。民眾如有遭遇疑似詐騙情形，也可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，共同阻斷詐欺集團金流，守護民眾財產安全。

警方也鼓勵民眾共同加入打擊詐欺行列，如發現疑似詐欺車手或掌握車手活動線索，主動提供檢舉資訊或協助警方查緝。圖／苗栗縣警察局提供
警方也鼓勵民眾共同加入打擊詐欺行列，如發現疑似詐欺車手或掌握車手活動線索，主動提供檢舉資訊或協助警方查緝。圖／苗栗縣警察局提供

車手 苗栗 超商

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