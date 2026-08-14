桃園市觀音區一名70歲謝姓婦人日前疑似遭到詐騙，欲解約儲蓄多年的外幣保單，準備提領折合約160萬元的保單金。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名70歲謝姓婦人日前疑似遭到詐騙，欲解約儲蓄多年的外幣保單，準備提領折合約160萬元的保單金。所幸華南銀行觀音分行行員察覺異狀，立即通報大園警分局協助，在警方、銀行及家人共同勸阻下成功阻止保單解約，守住婦人辛苦累積的百萬元積蓄。

在警方、銀行及家人共同勸阻下成功阻止保單解約，守住婦人辛苦累積的百萬元積蓄。圖：讀者提供

新坡派出所表示，員警於日前上午10時30分許接獲華南銀行觀音分行通報，稱謝婦欲解除外幣保單，並佯稱是要替兒子償還借款。行員在進行關懷提問的過程中，發現謝婦說詞前後矛盾且神情緊張，疑似遭到詐騙，隨即通知警方到場協助。副所長吳而立、警員陳奕愷及警專實習生黃上齊獲報後立即趕赴現場，進一步詢問謝婦解約原因及資金用途，並希望查看手機聊天紀錄，但謝婦當下拒絕警方協助，甚至一度急著離開現場。員警察覺案情有異，便立即請銀行暫緩相關文件送審，隨後與謝婦兒子取得連繫並得知該筆資金並非用來償還債務。

經警方、行員及家屬耐心勸說後，謝婦逐漸察覺可能遭到詐騙，最終決定放棄解約外幣保單，隨即取消文件送審，並感謝警方及行員及時攔阻折合新臺幣約160萬元的保單資金。大園分局呼籲，民眾若接獲陌生來電或訊息，涉及借款、匯款或要求解約保單等情形，務必提高警覺，切勿依對方指示操作，如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110向警方查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音7旬婦急解160萬儲蓄保單 警銀聯手拆穿詐團謊言