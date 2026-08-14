快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

觀音7旬婦急解160萬儲蓄保單 警銀聯手拆穿詐團謊言

桃園電子報／ 桃園電子報

496947 0
桃園市觀音區一名70歲謝姓婦人日前疑似遭到詐騙，欲解約儲蓄多年的外幣保單，準備提領折合約160萬元的保單金。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名70歲謝姓婦人日前疑似遭到詐騙，欲解約儲蓄多年的外幣保單，準備提領折合約160萬元的保單金。所幸華南銀行觀音分行行員察覺異狀，立即通報大園警分局協助，在警方、銀行及家人共同勸阻下成功阻止保單解約，守住婦人辛苦累積的百萬元積蓄。

496948 0
在警方、銀行及家人共同勸阻下成功阻止保單解約，守住婦人辛苦累積的百萬元積蓄。圖：讀者提供

新坡派出所表示，員警於日前上午10時30分許接獲華南銀行觀音分行通報，稱謝婦欲解除外幣保單，並佯稱是要替兒子償還借款。行員在進行關懷提問的過程中，發現謝婦說詞前後矛盾且神情緊張，疑似遭到詐騙，隨即通知警方到場協助。副所長吳而立、警員陳奕愷及警專實習生黃上齊獲報後立即趕赴現場，進一步詢問謝婦解約原因及資金用途，並希望查看手機聊天紀錄，但謝婦當下拒絕警方協助，甚至一度急著離開現場。員警察覺案情有異，便立即請銀行暫緩相關文件送審，隨後與謝婦兒子取得連繫並得知該筆資金並非用來償還債務。

經警方、行員及家屬耐心勸說後，謝婦逐漸察覺可能遭到詐騙，最終決定放棄解約外幣保單，隨即取消文件送審，並感謝警方及行員及時攔阻折合新臺幣約160萬元的保單資金。大園分局呼籲，民眾若接獲陌生來電或訊息，涉及借款、匯款或要求解約保單等情形，務必提高警覺，切勿依對方指示操作，如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110向警方查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音7旬婦急解160萬儲蓄保單 警銀聯手拆穿詐團謊言

保單 儲蓄 詐騙

延伸閱讀

婦人急提133萬元現金 彰化警銀識破詐團話術才打消領款

逛牛墟遇「神醫」！老夫妻信神藥能治痼疾 急領11萬險被騙

詐騙話術升級 假實名認證再恐嚇「帳戶凍結、吃官司」逼民眾掏錢

20年未見同學邀投資火鍋店 台中女險遭詐200萬

相關新聞

網路工程師淪共諜…涉洩漏逾3千筆情報機關個資 起訴求刑7年6月

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉嫌被中共軍情人員「福州溫泉」吸收淪為共諜，檢方查出，李能謙涉嫌與網路工程師洪嘉培從資料庫中搜尋「外交部、國防部」等關鍵字，取得情報機關現、退役人員個資共3674筆，洩漏給「福州溫泉」。台北地檢署今偵結，依違反國家情報工作法、國家安全法及個資法起訴洪，求刑7年6月。

花蓮和平林道砂石車墜80公尺邊坡 駕駛拋出車外還遭土石活埋亡

花蓮縣張姓男子昨天駕駛砂石車行經秀林鄉和平林道，不慎連人帶車墜落80公尺邊坡，張被拋出車外，遭土石覆蓋，搜救人員到場將他救出，已無生命跡象。警方已報請檢察官相驗，釐清事故發生原因。

涉性侵女藝人...傳「請把合照刪掉」滅證 三立前副總之子再限境8月

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴，龔的限制出境強剛處分將屆，台北地合議庭詢問檢辯意見，認龔益霆有滅證、逃亡之虞，裁定龔益霆自9月15日起再限制出境、出海8月。

綠能高層遭控性侵傳播妹判無罪 調查官為情蒐無端捲入…同仁抱屈

調查局新北市調處重新站吳姓調查官為挖掘綠能弊案情資，曾受王姓綠能公司高層邀請，前往台北市一家具有酒吧性質的場所聚會，王男當天在吳男不知情狀況下，找來女性友人喝酒帶氣氛，詎料事後卻遭提告性侵，並要求天價「和解金」1千萬元；吳男出庭作證，才知女子身分是傳播妹，事前並不知情，也未曾與女子互動，前往該地點純粹是想經營據點關係。

北市警中山分局傳槍響！警員駐地開槍 近1小時才被發現已身亡

台北市警中山分局今天清晨發生悲劇，46歲王姓交通分隊警員因不明原因在駐地樓梯間持配槍開槍，槍聲一度被同仁誤認為「其他聲響」，直到近一小時後幹部才發現他倒臥血泊，緊急報警，救護員趕抵，確認已明顯死亡，全案已報請檢察官相驗，詳細事發原因待進一步釐清。

「人體運毒」下體狂塞483公克海洛因 高大成曝：致命危機

雲林檢警、海巡查緝隊破獲跨國運輸販賣海洛因集團，運毒者將多顆大小不一「毒蛋」塞進體內運毒返台，甚至有嫌犯從下體塞進總重270公克毒蛋運毒，連檢警驚呼「不要命了！」對此，中山附醫法醫部主任高大成指出，運毒過程中，一旦毒球破裂、滲漏，高濃度毒品恐瞬間被人體吸收，造成急性中毒快速死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。