婦人急提133萬元現金 彰化警銀識破詐團話術才打消領款

彰化縣伸港鄉46歲侯姓婦人日前前往伸港郵局欲提領133萬餘元，行員懷疑遭詐騙通報警方。和美分局伸港分駐所員警到場了解，因提領用途說法反覆，員警研判遭詐騙集團話術操弄，隨即聯繫其母親確認情況，才打消提款，保住積蓄。

警方指出，員警了解時，侯婦先稱擔心帳戶遭貸款公司扣款，想將現金轉存漁會帳戶，後又改口表示母親以她名義購屋，擔心款項無法及時匯入郵局，才決定提領現金，卻無法提出合理交易依據，在無法立即提領後又急於離去，研判恐遭詐騙集團話術操弄。

警方隨即聯繫她的母親確認情況，並耐心向侯婦說明近期常見詐騙手法及提領大筆現金後交付款項的風險，在員警勸說後，侯婦終於打消提領133萬餘元現金念頭，成功守住辛苦積蓄。

警方提醒，詐騙集團常以「帳戶遭監管」、「解除分期付款」、「投資獲利」或假冒檢警等話術，要求民眾提領大額現金或轉帳，以規避金融機構關懷提問。民眾如遇可疑金錢要求，務必先停、看、聽，撥打165反詐騙專線或110查證，切勿因一時慌張而落入詐騙陷阱。