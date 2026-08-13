不法人士冒用林修銘名義發布投資詐騙訊息 證交所呼籲民眾提高警覺

臺灣證券交易所近期發現，有不法人士於LINE、Facebook等社群平台及通訊軟體，冒用證交所董事長名義、照片，甚至利用人工智慧（AI）深偽技術製作影像或影音內容，發布投資訊息、招攬加入投資群組或推介金融商品，意圖誤導民眾並從事詐騙行為。

證交所鄭重聲明，證交所董事長從未建立或經營任何投資群組，亦未以個人名義設立Facebook粉絲專頁、LINE官方帳號或其他社群帳號從事投資招攬活動；證交所及所屬員工亦不會透過社群媒體、通訊軟體或投資群組向民眾推薦個股、招攬投資、保證獲利，或要求提供個人資料、帳戶資訊及匯款。

證交所呼籲，民眾如對涉及證交所或其員工之訊息真偽有任何疑問，可逕洽證交所投資人服務中心專線(02)2792-8188，或透過證交所民意信箱求證。若發現疑似詐騙情事，亦可檢具相關事證向警政署165反詐騙專線、165打詐儀錶板或警察機關檢舉，共同防範金融詐騙，維護自身財產安全。