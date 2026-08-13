買水果竟被盜刷！台東網購詐騙13件 藍莓、芒果、生蠔成新陷阱

台東警方近期發現，詐騙集團盯上民眾愛在社群平台買農特產、生鮮食品，從藍莓、芒果到生蠔都成了詐騙標的。台東7月受理的網路購物詐騙案件中，就有13件是民眾購買水果、生鮮產品受騙，占這類案件約一半，警方提醒，看到「滯銷急售」、「產地直送」等貼文，先別急著下單。

根據警政署打詐儀錶板最新資料，台東今年7月共受理63件詐欺案件，財損達1586.9萬元，案件數較去年同期減少47%，但網路購物詐騙仍是目前最常見的手法，其中就有13件是民眾購買水果、生鮮產品受騙。

警方分析，近期詐騙集團特別喜歡在社群平台「賣東西」，貼文內容看起來就像一般農民或小型商家，甚至會打出「水果滯銷」、「農產品賣不出去」、「海鮮急售」等字眼，利用民眾想撿便宜、支持農民的心理吸引下單。

民眾留言購買後，真正的陷阱才開始。詐騙集團會再丟出一個看似超商物流或交易平台的連結，接著告訴買家「實名認證沒有通過」、「交易失敗」或「帳號遭凍結」，要求聯繫客服處理，但這個客服也是假的。

一旦民眾依照指示進入假網站，可能被要求輸入信用卡號、有效期限及驗證碼，甚至進一步提供OTP一次性密碼。資料交出去，詐騙集團就可能立即盜刷信用卡，原本只是想買水果，最後卻變成大筆財損。

警察局長林宏昇提醒民眾，在社群平台購物時，最好不要與陌生賣家私下交易，也不要任意點擊對方提供的客服、物流或認證連結。尤其看到「實名認證」、「解除凍結」、「交易失敗」等關鍵字，還要求輸入信用卡、銀行帳號或OTP，就要高度懷疑是詐騙。