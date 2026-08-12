加入詐團一人多工 洗錢提款累計168多萬元被判3年徒刑

賴姓男子加入詐欺集團擔任取簿手、洗車手和取款手，去年5月間連續到超商、商銀的ATM，持人頭帳戶金融卡先測試是否成為警示帳戶，測試沒問題即匯款或提款，累計金額168萬1402元。彰化地方法院依三人以上共同犯詐欺取財罪，19罪，判處賴男應執行有期徒刑3年。

判決書指出，通訊軟體LINE暱稱「阿呈」、TELEGRAM暱稱「一生都再衝」等真實身分不詳之人組成詐欺集團，上網尋找商品賣家，佯裝買家因匯款需要認證、匯款錯誤需解除設定、需先加入網購會員才能完成匯款，及假冒被害人的親友急需資金周轉，詐騙19人匯款5千元至4萬9988元。

賴男去年5月加入這個詐團，一人多工擔擔取簿手、洗車手、取款車手，依詐團指示持人頭帳戶金融卡到彰化市、溪湖鎮、和美鎮、埔鹽鄉的金融機構、超商ATM，先用自己金融卡轉帳1元存入人頭帳戶，未顯示警示帳戶即代表人頭帳戶安全可用，賴男匯款累計15萬123元給詐團領取、從A帳戶匯款然後B帳戶提款洗錢和提款累計153萬9349元。

李姓被害人察覺受騙報警處理，警方循線逮捕賴男，賴男供認不諱，並主動繳交犯罪所得8萬9千元。

彰化地院審酌，賴男曾因酒駕被判徒刑2月確定，5年內再犯有徒刑之罪，而加入詐團分工合作共同詐取被害人財物，所為極不可取，惟念及犯後均坦承犯行，兼衡參與犯行的程度、分工角色、犯罪動機等，及自陳智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示。