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攔詐不只救人還有獎金 警方祭獎勵鼓勵超商店員勇敢「多問一句」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

超商店員不只是結帳、補貨，現在還可能成為阻詐第一線。金門縣警察局為強化詐騙攔阻成效，祭出「阻詐獎勵機制」，只要超商店員發現民眾疑似遭詐，主動關懷、即時通報警方，成功阻止民眾受騙，就可依規定獲得阻詐獎勵金，鼓勵第一線從業人員一起守住民眾的荷包。

金湖分局日前就接獲一起「假交友、真詐財」案件，一名男子透過抖音認識一名自稱女性的陌生網友，雙方改用LINE聊天後，對方再誘導他加入交友網站，聲稱必須購買App Store禮品卡「開通會員」及儲值，才能和網站上的女性聊天，甚至安排見面。

男子信以為真，接連前往轄內便利商店購買App Store禮品卡，再將卡片序號傳給對方。沒想到對方拿到序號後，竟不斷要求他繼續加碼儲值，男子越想越不對勁，最後自行撥打165反詐騙專線查證，才知道自己差點掉進詐騙陷阱。

金湖分局長黃智銘日前率領各派出所員警前進轄內便利商店，向店員說明近期常見的假交友、假投資、解除分期付款及假買家等詐騙手法，也特別宣導「阻詐獎勵機制」，希望讓超商店員在民眾掏錢、買卡的最後一刻，多問一句、多看一眼，及時把詐騙攔下來。

警方指出，便利商店除了販售數位禮品卡，也設有ATM等設備，經常成為詐騙集團指示被害人取款、購買禮品卡及轉移金流的場所。因此，若店員發現民眾突然大量購買App Store等數位禮品卡、邊講電話邊操作ATM、頻繁查看手機訊息，或領取來路不明包裹，都可能是遭詐騙集團遙控的異常警訊。

金門縣警察局表示，只要超商從業人員在工作時發現疑似詐騙情形，主動關懷提問並立即通報警方，最後成功攔阻民眾受騙，警方將依相關規定核發阻詐獎勵金，讓「多問一句」不只可能救回民眾的血汗錢，也能獲得實質獎勵。

金湖分局提醒，詐騙集團常利用抖音、Facebook、Instagram、Threads等社群平台假交友，再以「開通會員」、「解鎖聊天」、「安排見面」等理由，要求購買App Store等數位禮品卡，甚至索取卡片序號。警方強調，交友對象若要求買禮品卡、提供序號，幾乎就是詐騙警訊，民眾千萬不要照做。

若遇到可疑情況，應立即停止操作並撥打165反詐騙專線，或就近向派出所查證；警方也呼籲超商店員勇於關懷、積極通報，透過警民合作，把超商打造成阻斷詐騙金流的第一道防線。

金湖分局長黃智銘（左三）率領各派出所員警前進轄內便利商店，向店員說明近期常見的假交友、假投資及假買家等詐騙手法，也特別宣導「阻詐獎勵機制」，希望讓超商店員在民眾掏錢、買卡的最後一刻，多問一句、多看一眼，及時把詐騙攔下來。圖／警方提供
金湖分局長黃智銘（左三）率領各派出所員警前進轄內便利商店，向店員說明近期常見的假交友、假投資及假買家等詐騙手法，也特別宣導「阻詐獎勵機制」，希望讓超商店員在民眾掏錢、買卡的最後一刻，多問一句、多看一眼，及時把詐騙攔下來。圖／警方提供

超商 店員 獎金 詐騙

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