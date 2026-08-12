先領3件密符才能入課…假香港道教師傅設局 女子險失5.7萬元

「只要先領取3件含有「密符」的包裹，就能正式加入課程，還能創造幸福、和平與智慧」，彰化市36歲陳姓女子聽信香港「師傅」話術，兩度誤蹈精心設計的騙局，前往超商取貨付款，幸好超商店員機警，主動關懷並通報警方，及時攔阻5萬7千元的財損。

彰化分局泰和派出所員警郭庭豪、洪郁勝日巡邏時，接獲全家便利商店彰化利行店店員通報，疑有人被詐騙，立即到場。經了解，是陳女今年初瀏覽Threads社群平台時，看到一名自稱「香港道教師傅」的網友發布道教課程資訊，宣稱修習課程能獲得幸福、和平與智慧。

陳女進一步加入對方LINE，與暱稱「玄瑾」的人聯繫，對方隨後以必須先領取3件「密符」包裹才能正式入課為由，要求她以貨到付款方式購買，每件1萬9千元，總計5萬7千元。

警方到場查證後，發現對方是假借宗教、修行及符咒名義行騙，立即向陳女分析相關話術與詐騙模式，勸阻她付款，成功保住辛苦積蓄。

不過，這已是陳女第二度遭遇詐騙，且手法與先前案件相似，顯示詐騙集團持續鎖定民眾尋求心靈寄託、改善人生及改變運勢等心理需求，誘使被害人購買所謂開運、祈福商品或課程，再伺機騙取金錢。

彰化分局提醒，網路上若有人自稱宗教人士、命理師或修行導師，宣稱購買符咒、法器、開運商品或繳交課程費用，即可消災解厄、改運或提升財運，民眾務必提高警覺。遇到可疑訊息，切勿急於付款，可撥打110向警方查證，避免落入詐騙陷阱。