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20年未見同學邀投資火鍋店 台中女險遭詐200萬

中央社／ 台中12日電

林姓女子日前在網路重逢近20年未見的高中同學，對方慫恿她投資火鍋店，她昨天到台中某銀行要匯款新台幣200萬元，行員發現有異報案，員警研判為詐騙手法成功阻詐，避免損失。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所11日上午11時多，接獲轄內星展銀行行員報案稱，有女子欲轉帳大額存款疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40多歲的林姓女子表示，款項是與高中同學一同投資火鍋店之用，準備匯款到對方指定帳戶。林女說，3個月前在瀏覽臉書（Facebook）時，聯繫到近20年未見的高中同學，一開始雙方以閒聊為主，日前對方邀約投資火鍋店賺錢，因有管道可壓低進貨成本穩賺不賠。

警方得知後，請林女提供相關單據，但對於投資地點與細節她都不清楚，員警再請林女撥打電話向友人詢問細節，但均未獲回應，傳送訊息也未讀未回。經員警研判應為詐騙手法，並提出相關案例，林女才放棄匯款、避免金錢損失。

台中 火鍋 詐騙

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