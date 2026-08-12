找「槍手」住院詐領保險金 13家保險公司共被騙911次

檢調接獲富邦人壽檢舉集團性詐保案，台北地檢署追查，主嫌李欣薏、邱韋茹等人親友，從2016年至2026年向富邦人壽等公司投保健康保險，涉嫌偽造病例，佯稱腦震盪、急性腸胃炎等，跨縣市到台中、苗栗等地醫院就醫，誤導醫師同意住院、開立診斷證明書，共詐保2663萬9544元。台北地檢署今偵結依詐欺取財等罪嫌起訴15人，同案被告2名未成年人移送少年法院。

檢調追查，此案被告向富邦人壽、富邦產險、國泰人壽、遠雄人壽、全球人壽、三商美邦人壽、安達人壽、南山人壽、新光人壽、和泰產險、台灣人壽、凱基人壽、友邦人壽等13家保險公司，詐欺911次，從中詐得保費共2663萬9544元。

起訴指出，詐保案起於李欣薏2016年認識網友「小魚」、「社長」，涉嫌共謀由「槍手」代替李女丈夫林大強到苗栗、台中、台南的醫院住院，持醫療文件向保險公司申請理賠，2017年2月至2023年4月間共詐領理賠金323萬9255元，理賠金由李女與「小魚」等人朋分。

檢方追查，李欣薏向遠雄人壽、富邦人頭投保醫療終身保險、終身健康保險，將個人身分證、健保卡交給「小魚」引介的槍手到苗栗大眾醫院、彰化漢銘醫院住院，「槍手」出院交付醫療文件，李2017年11月至2018年2月詐領理賠金34萬7722元。

李女的姪子李昱煌涉嫌佯稱急性腸胃炎、捏造意外導致腦震盪，從桃園的居住地到苗栗、台中、台南等地住院，2016年至2022年詐領理賠金169萬5834元。李女又介紹姪子李育榮認識「小魚」等人，2017年至2020年間佯稱，透過「槍手」和朋友唐宗聖偽病住院，詐領489萬5068元。李育榮妻子羅雅婕也以相同手法詐領理賠金61萬8039元。

唐宗聖得知詐保手法後，2019年起陸續向5家業者投保超過10項醫療保險，並親自誇大腦震盪等住院，2020年至2023年間詐領理賠金342萬7936元。唐的前妻邱韋茹也從李育榮得知詐保有利可圖，2021年至2025年間詐領理賠金455萬586元；唐的胞姊唐家惠詐領68萬9681元、前姐夫羅凱文詐領40萬1615元。

檢方另查出，邱韋茹母親邱莘恚涉嫌詐領341萬4417元，甚至替當時未成年的兒子黃福聖投保保險，黃成年自行又投保，邱母帶著2個兒子住院偽病分別詐領88萬3438元、27萬2658元；案發時未成年的兒子交往未成年女友，女友先說服母親投保，再由邱母帶她住院詐領17萬8397元。

邱母找來羅亦菲當「槍手」，假冒兒媳劉于珊住院，以此劉詐領10萬4561元；羅亦菲另也偽病住院詐領24萬2455元。邱韋茹的同居男友林冠良涉住院詐領18萬7693元，邱韋茹朋友楊博文涉詐領19萬4736元。

檢調接獲富邦人壽檢舉集團性詐保案，台北地檢署追查，李欣薏、邱韋茹等17人從2016年至2026年間向富邦人壽等13家保險公司，詐保詐保2663萬9544元。台北地檢署今偵結依詐欺等罪嫌起訴15人，同案被告2名未成年人移送少年法院審理。圖／調查局提供