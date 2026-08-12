人蔘遭扣要罰93萬？彰化男陷跨國網戀急救援 警向海關查證阻詐

彰化市林姓男子結識一名自稱是馬來西亞女網友，對方聲稱攜帶10盒人蔘入境被海關查扣，必須繳納約93萬元罰鍰，因無力支付請求協助，林男信以為真，到銀行辦理基金解約籌錢相助，員警據報到場，向海關查證並無其事，成功阻止此一巨額詐騙。

彰化分局民族路派出所警員陳政佑、謝佶晁日前巡邏時，接獲凱基銀行彰化分行通報，表示林姓男子欲辦理基金解約，疑似遭遇詐騙，請警方協助。

員警到場了解後，林男表示日前透過網路認識一名自稱馬來西亞籍的女子，對方表示從事中藥材買賣，因攜帶10盒人蔘入境臺灣時，遭關務署查扣，必須馬上繳納92萬9200元罰鍰，因無力支付，只能向他求助。

林男信以為真，不忍網路女友陷入困境，便急著前往銀行解約基金籌錢協助。銀行人員察覺交易目的有異，立即通報警方協助，警方獲報後隨即趕赴現場，並主動致電關務署查證。

經關務署回覆，並無要求民眾代為繳納罰款的情形，林男所遇情節正是詐騙集團常見的「包裹遭扣押、要求代繳罰款」手法。經警方及銀行經理耐心說明、勸阻，林男才驚覺遭到詐騙，當場放棄解約基金，成功守住辛苦累積的存款。

彰化分局提醒，詐騙集團常透過「網路交友」、「跨國戀情」建立感情及信任，再以「包裹遭扣押」、「急需繳納罰款」或「急需資金救援」等理由，誘騙民眾出錢協助，民眾切勿因一時心軟或聽信話術而提領、解約或匯出大筆款項，如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，或至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙案例及手法。