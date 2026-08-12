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影／槍手代住院9年詐保2600萬 13家保險公司被騙調查局逮17人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站獲報獲，指女子邱葦茹與男友林冠良籌組詐保集團，自民國2016年起，先後向富邦人壽等13家保險公司投保醫療險、健康險、意外傷害險及住院日額型保險，再由「槍手」冒名代替住院，抑或是用「跌倒」等各式假意外住院，藉此詐保2千6百餘萬元，專案小組發動2波搜索，拘提邱葦茹、林冠及相關親友到案，台北地檢署依詐欺取財罪起訴17人。

調查局接獲檢舉，指富邦人壽遭集團性詐，調查發現居住於桃園的女子李欣薏等17人，從2016年起，以各式假意外「跌倒」、「摔倒」、「滑倒」致腦震盪、挫傷，或是誇大「急性腸胃炎」等方式，前往桃園地區就醫、甚至遠赴苗栗、台中、台南「較好住院」的特定醫療院所住院，出院後持醫療證明文件，向保險公司申請理賠，保險公司信以為真，核付理賠金。

據了解，邱葦茹與林冠良詐保成功後，決定「好康道相報」，拉攏相關親友以詐保為業，每天以摔倒引發腦震盪等各種手段，想方設法住院，相關人住院期間不僅身體健康，還經常去戶外抽菸聊天，北機站蒐證後報請檢察官楊思恬指揮偵辦。

檢調今年1月23日發動首波搜索，拘提邱葦茹、林冠良到案，經擴大追查，2月至4月再搜索約談李欣薏等15人，查扣手機、保險資料、醫療文件及金融帳戶資料等物證，其中邱女被聲押獲准，其餘人以5至30萬元交保。

專案小組統計，邱葦等人2016年至2025年間，陸續向富邦人壽、富邦產險、國泰人壽、遠雄人壽、全球人壽、三商美邦人壽、安達人壽、南山人壽、新光人壽、和泰產險、台灣人壽、凱基人壽、友邦人壽等13家保險公司詐保，共計詐欺911次，詐得保費2663餘萬元。

調查局表示，保險制度係社會風險分擔機制，目的在保障民眾遭遇疾病、傷害或意外事故時之生計及經濟安全，非供少數不法人士藉由不實申請牟利。詐領保險金行為不僅侵害保險公司財產，更墊高整體保險經營成本，影響廣大保戶權益及保險制度之正常運作。

調查局北機站破獲女子邱葦茹詐保集團。圖／調查局提供
調查局北機站破獲女子邱葦茹詐保集團。圖／調查局提供

調查局北機站破獲女子邱葦茹詐保集團。圖／調查局提供
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保險 調查局 富邦人壽

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