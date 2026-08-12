四海幫海岳堂分會長涉詐落網 26人遭騙近1.5億

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案，查出四海幫海岳堂汐止分會涉嫌操控詐團，騙走至少26名投資受騙人上億元。警方逮捕通緝中的分會長周姓男子等39人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，檢警歷經1年多追查，查出詐團以假投資公司、假網站及Line投資群組誘騙民眾，該詐團幕後金主為四海幫海岳堂汐止分會長周姓男子（27歲），副會長蔡姓男子（30歲）負責水房洗錢、范姓男子（38歲）負責控盤，周男去年12月在台北市落網時，因另案詐欺通緝，入監服刑；蔡男及其陳姓女友、楊姓車手等人則遭法院裁定羈押禁見。

警方調查，詐團在高雄市鼓山區虛設「富善達投資公司」，自2024年8月至去年5月間，透過臉書刊登投資廣告，吸引被害人加入Line，再由詐團成員假冒分析師、助理，以專業話術誘騙被害人加入「廣進財源」、「氣勢長虹」等投資群組，再引導註冊「富善達」假投資網站會員，並下載假冒投資App，請君入甕，步步讓投資客上當。

詐團機房則透過後台操控投資數字，刻意營造高額獲利、穩賺不賠的假象，讓被害人誤以為獲利，直到被害人發現投資款無法出金，才驚覺遭騙報警。

警方清查被害資料，發現至少26人受騙，總財損達1億4496萬餘元，其中1名男子就在臉書看到投資廣告，加入Line後遭詐團話術誘騙，前後投入2500萬元，損失最高。

專案小組自2025年3月至2026年4月間，陸續報請新北、台中、橋頭、彰化、雲林等地檢署指揮偵辦，發動數波拘提、搜索行動，查扣賓士轎車、犯案用手機、現金及泰達幣等贓證物，逮捕周男等39人，依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

刑事局南打中心今天擺出相關證物，發布四海幫分會長涉詐。記者林保光／翻攝