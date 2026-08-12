快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

四海幫海岳堂分會長涉詐落網 26人遭騙近1.5億

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案，查出四海幫海岳堂汐止分會涉嫌操控詐團，騙走至少26名投資受騙人上億元。警方逮捕通緝中的分會長周姓男子等39人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，檢警歷經1年多追查，查出詐團以假投資公司、假網站及Line投資群組誘騙民眾，該詐團幕後金主為四海幫海岳堂汐止分會長周姓男子（27歲），副會長蔡姓男子（30歲）負責水房洗錢、范姓男子（38歲）負責控盤，周男去年12月在台北市落網時，因另案詐欺通緝，入監服刑；蔡男及其陳姓女友、楊姓車手等人則遭法院裁定羈押禁見。

警方調查，詐團在高雄市鼓山區虛設「富善達投資公司」，自2024年8月至去年5月間，透過臉書刊登投資廣告，吸引被害人加入Line，再由詐團成員假冒分析師、助理，以專業話術誘騙被害人加入「廣進財源」、「氣勢長虹」等投資群組，再引導註冊「富善達」假投資網站會員，並下載假冒投資App，請君入甕，步步讓投資客上當。

詐團機房則透過後台操控投資數字，刻意營造高額獲利、穩賺不賠的假象，讓被害人誤以為獲利，直到被害人發現投資款無法出金，才驚覺遭騙報警。

警方清查被害資料，發現至少26人受騙，總財損達1億4496萬餘元，其中1名男子就在臉書看到投資廣告，加入Line後遭詐團話術誘騙，前後投入2500萬元，損失最高。

專案小組自2025年3月至2026年4月間，陸續報請新北、台中、橋頭、彰化、雲林等地檢署指揮偵辦，發動數波拘提、搜索行動，查扣賓士轎車、犯案用手機、現金及泰達幣等贓證物，逮捕周男等39人，依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

刑事局南打中心今天擺出相關證物，發布四海幫分會長涉詐。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心今天擺出相關證物，發布四海幫分會長涉詐。記者林保光／翻攝

四海幫海岳堂汐止分會涉投資詐騙，警方查扣高級名車。記者林保光／翻攝
四海幫海岳堂汐止分會涉投資詐騙，警方查扣高級名車。記者林保光／翻攝

四海幫 通緝 詐團 詐騙 詐欺

延伸閱讀

63歲男淪詐團「高齡車手」領補助度日、養身障兒…悲慘身世曝

詐騙話術升級 假實名認證再恐嚇「帳戶凍結、吃官司」逼民眾掏錢

協助詐團律師棄保逃亡出境 桃檢起訴偷渡集團求重刑

少年遭詐 平均每天9人

相關新聞

找「槍手」住院詐領保險金 13家保險公司共被騙911次

檢調接獲富邦人壽檢舉集團性詐保案，台北地檢署追查，主嫌李欣薏、邱韋茹等人親友，從2016年至2026年向富邦人壽等公司投保健康保險，涉嫌偽造病例，佯稱腦震盪、急性腸胃炎等，跨縣市到台中、苗栗等地醫院就醫，誤導醫師同意住院、開立診斷證明書，共詐保2663萬9544元。台北地檢署今偵結依詐欺取財等罪嫌起訴15人，同案被告2名未成年人移送少年法院。

人蔘遭扣要罰93萬？彰化男陷跨國網戀急救援 警向海關查證阻詐

彰化市林姓男子結識一名自稱是馬來西亞女網友，對方聲稱攜帶10盒人蔘入境被海關查扣，必須繳納約93萬元罰鍰，因無力支付請求協助，林男信以為真，到銀行辦理基金解約籌錢相助，員警據報到場，向海關查證並無其事，成功阻止此一巨額詐騙。

影／槍手代住院9年詐保2600萬 13家保險公司被騙調查局逮17人

調查局北機站獲報獲，指女子邱葦茹與男友林冠良籌組詐保集團，自民國2016年起，先後向富邦人壽等13家保險公司投保醫療險、健康險、意外傷害險及住院日額型保險，再由「槍手」冒名代替住院，抑或是用「跌倒」等各式假意外住院，藉此詐保2千6百餘萬元，專案小組發動2波搜索，拘提邱葦茹、林冠及相關親友到案，台北地檢署依詐欺取財罪起訴17人。

四海幫海岳堂分會長涉詐落網 26人遭騙近1.5億

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案，查出四海幫海岳堂汐止分會涉嫌操控詐團，騙走至少26名投資受騙人上億元。警方逮捕通緝中的分會長周姓男子等39人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。