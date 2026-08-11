「我已經先幫你代墊」壽險女業務員詐客戶89萬還債 被判刑2年

某人壽保險公司曹姓業務員誆騙吳姓客戶，佯稱代墊89萬元購買利息定期給付型壽險，吳女信以為真，當天以同壽險公司的另一張保單申請貸款89萬元，翌日匯款給曹女。彰化地方法院審結，依犯詐欺取財罪，判處有期徒刑兩年。可上訴。

根據彰化地檢署起訴資料顯示，曹女民國112年任職某保險公司業務員，同年5月間吳姓客戶住處，招攬新保險商品時佯稱「你可以再投資利息定期給付型某終身壽險，這張保單利息豐厚，我已經先幫你代墊保險費89萬元給公司，你用你現有保單質借89萬元後，再匯款還給我即可」，隨即出示實際上尚未入帳的郵政劃撥儲金特戶存款單。

吳女一時不察，誤以為曹女已墊付89萬元投保新壽險並送件完成，當日以其現有的同保險公司另一張保單申請貸款89萬元，核撥到自己的郵政帳戶內，翌日轉匯89萬元到曹女的郵政帳戶內。曹女騙得89萬元清償所積欠債務。吳女因遲遲未取得新壽險保單，經向保險公司查詢，發現曹女根本未將新壽險保單送件審核，始驚覺受騙。

彰化地院審酌，曹女利用保戶信賴，訛詐吳女89萬元用以清償其個人債務，於偵查否認犯行，託詞借款，辯解不實，致吳女越來越難以諒解，遑論調解信賴基礎，雖至院審始坦承犯行，然迄今終未提出令吳女接受的賠償條件，犯後態度不算特別良好，暨衡量曹女無前科紀錄、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。