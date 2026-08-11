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保險業務稱已代墊保險費 詐89萬還債遭判2年

中央社／ 彰化11日電

曾姓保險業務員佯稱已幫保戶代墊保險費，導致保戶誤信並轉匯新台幣89萬元，其再用以清償債務，彰化地院依詐欺取財罪處有期徒刑2年，可上訴。

根據彰化地方法院判決書，曾姓女子112年擔任保險業務員期間，向1名保戶招攬商品，佯稱新保單利息豐厚，她已先代墊保險費89萬元給保險公司，請保戶用現有保單質借89萬元後，再匯款還給她，並出示實際上尚未入帳的劃撥單，以及表面上雖已上傳保單至保險公司，實際上並未送件的投保查詢紀錄。

這名保戶誤信保單送件完成，即以現有的另1張保單申請貸款89萬元，再轉匯至曾姓保險業務員帳戶，業務員再以這筆錢用來清償債務。由於保戶遲未取得保單，向保險公司查詢後才發現業務員未送件審核，驚覺受騙。

法官認為，曾姓被告利用保戶信賴訛詐89萬元，用以清償個人債務，且數額頗高，遠超過被告年收入，除侵害告訴人財產法益外，更有害保險市場秩序及保險公司信譽，加上被告於偵查否認犯行，至審理才坦承犯行，考量迄今尚未提出讓告訴人接受的賠償條件等，依詐欺取財罪處有期徒刑2年。

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