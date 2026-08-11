逛牛墟遇「神醫」！老夫妻信神藥能治痼疾 急領11萬險被騙

嘉義縣一對老夫妻到台南鹽水逛牛墟，遇陌生男子搭訕，自稱有「神祕中藥」能快速治好多年痼疾，夫妻聽得心動，隔天急忙到農會準備提領11萬元買藥。所幸行員察覺有異報警，員警趕到拆解「神醫賣藥」常見話術，夫妻才驚覺差點受騙，當場打消提款念頭，守住辛苦積蓄。

嘉義縣警局水上分局表示，鹿草聯合派出所警員林家億日前接獲鹿草鄉農會後堀分部通報，一對老夫妻準備提領11萬元，行員詢問用途時察覺情況不尋常，懷疑可能遭詐騙，希望警方到場協助。

員警趕抵農會後，71歲張姓老翁才說出事情原委。他先前與妻子到台南市鹽水區逛牛墟市集時，一名陌生男子主動上前攀談，得知老翁身體有多年痼疾後，隨即推銷一款「神祕中藥」，宣稱療效神速，甚至能徹底根治老翁長年身體不適。

夫妻聽信對方說法，以為真的遇上能解決多年病痛的「神藥」，因此準備領出11萬元購買。員警了解情況後，向兩人解釋，以「神奇秘方」、「特殊藥材」或宣稱可快速根治疾病等方式，誘使民眾花大筆金錢購買來路不明藥品，是常見推銷及詐騙手法，也舉出相關案例勸說。

夫妻聽完後才恍然大悟，決定取消提款，也慶幸行員及警方及時攔阻，否則多年辛苦存下的積蓄可能就此落入他人口袋。

水上分局表示，身體不適應循正當醫療管道就醫，不要輕信來路不明偏方、地下電台或市集兜售藥材，尤其陌生人宣稱有「特殊秘方」、「保證根治」，又要求支付大筆現金，更應提高警覺；如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或向警方查證。

嘉義一對老夫妻逛牛墟時聽信陌生男子推銷「神祕中藥」，準備提領11萬元購買，警方獲報趕到農會勸阻。圖／警方提供