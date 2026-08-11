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「貓池黃牛」狂創幽靈帳號搶票千萬元 BLACKPINK、鄧紫棋演唱會都遭殃

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票，包括BLACKPINK、BABYMONSTER、五月天及鄧紫棋；刑事局查獲羅及7名黃牛依文化創意產業發展法移送，羅因案在押，檢方命黃牛10至100萬元交保。

刑事局表示，貓池被詐騙集團用於接收通訊軟體、虛擬貨幣交易所等簡訊驗證碼（OTP），規避實名查核機制，本案犯嫌以貓池經營代收簡訊驗證碼「灰色產業」，引進黃牛搶票鏈，突破網路售票系統身分驗證機制，單人即可操控數百個「幽靈帳號」，嚴重破壞公平購票環境。

警方調查，41歲羅姓男子在新北市三重區成立人頭公司，經營簡訊驗證碼代收服務，架設網站招攬生意，以貓池接收簡訊，每筆簡訊以泰達幣收費約1百至2百元。

黃牛在羅的網站點選網路售票系統代收簡訊驗證碼項目，透過網站取得羅提供的手機門號、售票系統寄送的簡訊驗證碼，上售票系統填輸註冊人頭會員帳號，供自己或同夥搶購演唱會門票，提高售價在臉書社團、LINE群組販售，將熱門演唱會門票售價提高1至3倍。

羅涉提供簡訊驗證碼給詐團，去年3月被桃園市刑警大隊查獲，法院裁定羈押。刑事局偵四大隊第一隊與桃園警方查扣羅的伺服器，發現8百多則售票系統簡訊驗證碼，經向售票系統調閱訂票紀錄，查出被用於搶購BLACKPINK、BABYMONSTER、五月天、鄧紫棋等2千多張演唱會門票，原價1100萬元。

警方上月16、21、22日在台北、新北、桃園、高雄市等地搜索，借詢羅、查獲7名黃牛，29歲黃姓男子、43歲王姓男子、48歲蔡姓女子分別要出國旅遊，在桃園、高雄機場被拘提，28歲莊姓男子、31歲莫姓男子、33歲楊姓男子、43歲林姓男子在住處被拘。警方發現，莊、黃是高材生，分別從台大研究所畢業及肄業。

羅稱，經營簡訊驗證碼代收，不知用途；其他犯嫌坦承販賣黃牛票，稱上網搜尋簡訊驗證碼代收服務找上羅。警方查扣筆記型電腦、手機、相關電磁紀錄，尚未發現搶票程式，詢後移送，持續清查。

BLACKPINK。圖／Live Nation Taiwan提供
BLACKPINK。圖／Live Nation Taiwan提供

羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝

羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝
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羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝
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羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝
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羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子涉嫌以貓池接收網路售票系統的簡訊驗證碼，供黃牛註冊8百多個人頭會員帳號，搶購原價1100萬元的2千多張演唱會門票。記者李奕昕／翻攝

黃牛 鄧紫棋 BLACKPINK 演唱會

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