苗栗「阻詐一鍵通」簡訊報案零時差 警順利逮馬來西亞車手

詐欺犯罪手法不斷翻新，車手提領贓款速度極快，苗栗縣警察局及縣府數位研考處建置「阻詐一鍵通」簡訊報案，聯手超商、金融機構第一線零時差防詐通報網，警方月前因此逮獲馬來西亞年輕男子假觀光、真車手，否則他離境，難以追緝到案。

詐騙集團車手到便利商店、金融機構自動櫃員機（ATM）提領贓款打游擊，領完就走並快速轉交上手，查獲時機稍縱即逝，必須仰賴店員、行員，或是熱心民眾通報，否則要靠員警守望，才能第一時間現場逮捕車手，尤其越來越多境外車手，循線查緝難度更高，苗栗縣政府因應建置「阻詐一鍵通」，打擊詐欺犯罪。

數研處今年6月開發「阻詐一鍵通」行動條碼（QR Code）生成平台，每一家超商或金融機構均可產製各別專屬QR Code，店家名稱、地址預先寫入通報內容，避免第一線人員緊急情況下臨時輸入資料，降低地址誤植、敘述不清或通報資訊不足等情形。

QR Code張貼在櫃檯、ATM周邊、員工工作區，或其他適當位置，第一線人員發現疑似車手、異常提領，或受騙民眾時，僅須使用手機相機掃描，零時差啟動後續通報程序，標準化資訊串聯、縮短通報及攔阻時間。

警方目前已完成簡訊報案QR Code，包括271處便利商店、137處金融機構，及17處證券業，7月間苗栗市一家便利商店店員發現一名馬來西亞年輕男子ATM提領異常，透過簡訊報案QR Code通報，員警迅速趕到逮人，查出假觀光、真車手，起出10萬元贓款，及1張提款卡，全案移送苗栗地檢署偵辦中。

警方持續增加據點，辦理測試、教育宣導及操作演練，並依實際使用情形，滾動檢討檢討簡訊接收、勤務派遣及案件回饋機制，便利商店、金融機構與警方間，零時差防詐通報網絡，增強「阻詐一鍵通」力道。