aespa登大巨蛋開唱！黃牛引進貓池代收簡訊搶票 狂撈千萬機場被逮
韓國人氣女團「aespa」今（11）日首度登上台北大巨蛋熱力開唱，吸引萬名粉絲搶購門票，卻也引來黃牛集團伸出黑手。刑事警察局日前破獲羅姓、黃姓犯嫌等人組成之黃牛集團，該集團竟將用於詐騙的「貓池」簡訊代收平台引進搶票鏈，透過收受驗證碼大量申設「幽靈帳號」掃票，自去（114）年至今已非法搶下BLACKPINK、五月天等大咖演唱會逾2000張門票，獲利高達1100萬元。警方於今年7月中旬發動南北同步攻堅收網，成功在機場攔截企圖出境的主嫌及集團成員並依法移送，重擊打擊黃牛氣焰，維護市場購票公平。
刑事局表示，aespa將於台北大巨蛋開唱，引爆搶票熱潮，也衍生黃牛加價轉售亂象。為維護相關購票公平秩序，刑事局強力查緝不法，特組成專案小組，就另案查獲之不法機房後台資料進行數據溯源，歷經數月比對通聯紀錄、搶票訂單及金流資料，成功鎖定羅姓、黃姓犯嫌等8人所組成之黃牛集團。
黃嫌等人涉嫌利用代收簡訊驗證碼平台收受OTP驗證簡訊，藉此大量申設「幽靈帳號」圖：讀者提供
專案小組調查發現，羅嫌涉嫌成立人頭公司，實際經營代收簡訊驗證碼之灰色產業，去年因涉詐欺案遭警方搜索查扣公司設備，清查後台資料時發現，有不詳人士透過該簡訊代收平台，收受各網路售票平台寄發之簡訊驗證碼達800餘封，深入清查後研判，該批驗證碼應為民眾於售票平台申辦會員時，用以驗證身分之「OTP」驗證碼，經追查鎖定黃嫌等人涉嫌利用代收簡訊驗證碼平台收受OTP驗證簡訊，藉此大量申設「幽靈帳號」。經比對訂票紀錄，查出該黃牛集團自114年迄今，已藉此模式於網路售票平台搶得BLACKPINK、BABYMONSTER、五月天、鄧紫棋等多場大型演唱會門票，合計2000餘張，總金額高達1100萬元。
警方指出，此類代收簡訊驗證碼之「貓池」設備，過去多為不法集團用以接收通訊軟體、虛擬貨幣交易所等平台之認證簡訊，藉此規避實名查核機制。該案犯嫌竟將此常見於詐騙集團之技術，轉用於突破網路售票平台之身分驗證機制，將「犯罪灰色產業」引進黃牛搶票鏈中，使單人即可操控數百個「幽靈帳號」集體掃票搶購，嚴重破壞公平購票環境。
專案小組於今(115)年7月中旬南、北同步收網，分別於高雄小港及桃園機場攔截企圖出境之黃嫌、王嫌、蔡嫌，並於台北、新北、台南等地拘提莊嫌、莫嫌、林嫌與楊嫌，查扣手機與電磁紀錄。案經檢察官複訊後，涉案黃牛限制出境並被處以100萬、50萬元不等之重金交保。
刑事局強調，以不正方式利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，違反「文化創意產業發展法」規定，最重可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。刑事局將嚴正執法，絕不寬貸，確保民眾權益不受侵害，維護購票交易公平及秩序。
本文章來自《桃園電子報》。原文：引進貓池代收簡訊搶aespa門票 黃牛集團狂撈千萬機場被逮
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