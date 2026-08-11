aespa登大巨蛋開唱！黃牛引進貓池代收簡訊搶票 狂撈千萬機場被逮

刑事局成功在機場攔截企圖出境的黃牛集團主嫌及集團成員並依法移送，重擊打擊黃牛氣焰，維護市場購票公平。圖：讀者提供

韓國人氣女團「aespa」今（11）日首度登上台北大巨蛋熱力開唱，吸引萬名粉絲搶購門票，卻也引來黃牛集團伸出黑手。刑事警察局日前破獲羅姓、黃姓犯嫌等人組成之黃牛集團，該集團竟將用於詐騙的「貓池」簡訊代收平台引進搶票鏈，透過收受驗證碼大量申設「幽靈帳號」掃票，自去（114）年至今已非法搶下BLACKPINK、五月天等大咖演唱會逾2000張門票，獲利高達1100萬元。警方於今年7月中旬發動南北同步攻堅收網，成功在機場攔截企圖出境的主嫌及集團成員並依法移送，重擊打擊黃牛氣焰，維護市場購票公平。

黃牛集團自114年迄今，搶得多場大型演唱會門票，合計2000餘張，總金額高達1100萬元。圖：讀者提供

刑事局表示，aespa將於台北大巨蛋開唱，引爆搶票熱潮，也衍生黃牛加價轉售亂象。為維護相關購票公平秩序，刑事局強力查緝不法，特組成專案小組，就另案查獲之不法機房後台資料進行數據溯源，歷經數月比對通聯紀錄、搶票訂單及金流資料，成功鎖定羅姓、黃姓犯嫌等8人所組成之黃牛集團。

黃嫌等人涉嫌利用代收簡訊驗證碼平台收受OTP驗證簡訊，藉此大量申設「幽靈帳號」圖：讀者提供

專案小組調查發現，羅嫌涉嫌成立人頭公司，實際經營代收簡訊驗證碼之灰色產業，去年因涉詐欺案遭警方搜索查扣公司設備，清查後台資料時發現，有不詳人士透過該簡訊代收平台，收受各網路售票平台寄發之簡訊驗證碼達800餘封，深入清查後研判，該批驗證碼應為民眾於售票平台申辦會員時，用以驗證身分之「OTP」驗證碼，經追查鎖定黃嫌等人涉嫌利用代收簡訊驗證碼平台收受OTP驗證簡訊，藉此大量申設「幽靈帳號」。經比對訂票紀錄，查出該黃牛集團自114年迄今，已藉此模式於網路售票平台搶得BLACKPINK、BABYMONSTER、五月天、鄧紫棋等多場大型演唱會門票，合計2000餘張，總金額高達1100萬元。

警方指出，此類代收簡訊驗證碼之「貓池」設備，過去多為不法集團用以接收通訊軟體、虛擬貨幣交易所等平台之認證簡訊，藉此規避實名查核機制。該案犯嫌竟將此常見於詐騙集團之技術，轉用於突破網路售票平台之身分驗證機制，將「犯罪灰色產業」引進黃牛搶票鏈中，使單人即可操控數百個「幽靈帳號」集體掃票搶購，嚴重破壞公平購票環境。

專案小組於今(115)年7月中旬南、北同步收網，分別於高雄小港及桃園機場攔截企圖出境之黃嫌、王嫌、蔡嫌，並於台北、新北、台南等地拘提莊嫌、莫嫌、林嫌與楊嫌，查扣手機與電磁紀錄。案經檢察官複訊後，涉案黃牛限制出境並被處以100萬、50萬元不等之重金交保。

刑事局強調，以不正方式利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，違反「文化創意產業發展法」規定，最重可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。刑事局將嚴正執法，絕不寬貸，確保民眾權益不受侵害，維護購票交易公平及秩序。

南韓人氣女團aespa世界巡演《2026aespaLIVETOUR-SYNK:æ》今（11）日首度在台北大巨蛋登場。圖為2024年aespa來台開演唱會的畫面。聯合報系資料照

本文章來自《桃園電子報》。原文：引進貓池代收簡訊搶aespa門票 黃牛集團狂撈千萬機場被逮