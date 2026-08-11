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兒曾遭詐走百萬又籌百萬還債 彰化警及時攔阻「二次詐騙」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市67歲劉姓男子日前到郵局準備提領100萬現金，聲稱要協助兒子償還債務，警方據報前往處理，發現劉男的兒子過去曾被詐騙百萬元，此次轉而對父親下手，懷疑是二次詐騙，經過行員與員警勸阻才打消提款，保住百萬元。

彰化分局民族路派出所警員周宛萱、徐培智日前接獲中華郵政彰化府前郵局通報，稱劉姓男子疑遭詐騙，請協助前往處理。經了解發現，劉男的兒子過去曾被詐騙集團騙走百萬元，事後雖然報案，仍持續籌措大筆現金，且與不明人士保持聯繫。

員警進一步詢問劉男對提領的金錢用途，卻無法清楚說明，研判是詐騙集團騙走劉的兒子百萬元後，轉而轉向劉男，以協助處理兒子債務等名義進行「二次詐騙」。

員警耐心向劉男分析常見詐騙手法，提醒切勿因急於解決問題，就貿然提領大筆現金交付陌生人。在警方及郵局行員共同勸說下，劉男終於打消提款念頭，成功保住100萬元積蓄，並由家屬陪同返家。

彰化分局提醒，詐騙集團常鎖定曾遭詐騙的民眾，利用被害人急於追回損失或解決債務的心理，以「協助討回款項」、「處理債務」或「代為辦理案件」等話術，再次誘騙民眾交付款項。民眾若遇到要求提領大筆現金或交付款項等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免再次落入詐騙陷阱。

彰化市67歲劉姓男子日前到郵局準備提領100萬現金，聲稱要協助兒子償還債務，警方據報前往處理，發現劉男的兒子過去曾被詐騙百萬元，懷疑被二次詐騙，經過行員與員警勸阻才打消提款。圖／警方提供
彰化市67歲劉姓男子日前到郵局準備提領100萬現金，聲稱要協助兒子償還債務，警方據報前往處理，發現劉男的兒子過去曾被詐騙百萬元，懷疑被二次詐騙，經過行員與員警勸阻才打消提款。圖／警方提供

詐騙 彰化 中華郵政

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