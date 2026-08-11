詐騙話術升級 假實名認證再恐嚇「帳戶凍結、吃官司」逼民眾掏錢

網路交易詐騙話術再翻新，不只假冒物流平台要求「實名認證」，還製造帳戶凍結、賠償甚至涉及刑責的恐慌。嘉義市一名王姓女子在臉書賣水族用品，遭假買家以交易異常為由要求提領存款，甚至沒錢還要貸款，所幸銀行及警方攔阻；嘉義縣李姓民眾近日網購酪梨，也遇上幾乎相同手法，顯示詐團利用民眾「怕害別人損失、怕吃上官司」的心理步步進逼。

嘉義市警局第二分局表示，新南派出所日前接獲玉山銀行行員通報，住在梅山鄉的王姓女子疑似遭詐騙。警方了解，王女在Facebook刊登價值7000元的水族用品，假買家透過Messenger聯繫後，誘導她使用假冒某物流交易平台，聲稱必須完成實名認證才能交易。

詐團隨後宣稱交易異常，導致王女名下帳戶遭凍結，若未配合認證及查驗金流，財產將遭凍結、沒收，要求她將主要帳戶存款全數提領交付，更恐嚇可能涉嫌重大犯罪、須負刑事責任；若資金不足，還可貸款籌錢。王女察覺有異前往銀行詢問，行員立即報警，成功保住存款。

類似手法近期也出現在嘉義縣。李姓男子8月4日晚間網購酪梨，與賣家談妥以超商貨到付款，對方隨即傳送假冒超商賣貨便連結，網站跳出「訂單鎖定」，聲稱未完成「實名認證」，逾時恐成為風險帳戶並永久凍結，要求聯繫線上客服。

男子起疑拒絕操作，詐團竟立即「加戲」，假賣家反過來聲稱自己的帳戶因此遭凍結，接連傳訊「怎麼把我戶頭凍結了」、「幾十萬都在裡面」，要求男子向客服解釋不是虛假交易，企圖讓他因擔心造成他人損失而繼續操作。男子識破後拒絕配合，未造成財物損失。

兩案劇本高度相似，都是從正常網路交易開始，再導向假平台，以「實名認證」、「交易異常」、「帳戶凍結」製造危機，進一步利用賠償、刑責或連累他人的心理壓力逼迫被害人付款。

警方提醒，正常網路交易不會要求民眾透過不明連結解除帳戶凍結或查驗金流，更不會要求提領現金、匯款或貸款解決交易異常；遇到類似情形應立即停止操作，撥打165或110查證。

假交易頁面以「尚未簽署實名認證」為由，聲稱逾時恐遭列為風險帳戶並永久凍結，假賣家再誘導買家點擊「聯絡線上客服」完成認證。圖／讀者提供

詐騙集團假冒賣家，傳送仿冒超商賣貨便連結，要求買家填寫取貨門市、姓名及電話等資料，假交易網站隨後跳出「訂單鎖定」訊息。圖／讀者提供

嘉義市一名王姓女子遭假買家以「實名認證」、「交易異常」等話術誘騙，前往銀行詢問時，行員察覺有異通報警方到場，成功攔阻女子提領存款交付詐團。圖／警方提供