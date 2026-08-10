找貸款管道變詐團車手 小資女良心發現代報案減刑

詹姓女子提供3個個人金融帳戶給詐欺集團，再依詐團成員「吳俊鴻」指示到彰化縣二林鎮提款14次合計57萬9千元，後因良心不安，主動通知首位被害人並代為報案。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，8罪，判處應執行有期徒刑兩年。可上訴。

判決書表示，LINE暱稱「吳俊鴻」、「陳心如」等真實身分年籍不詳之人組成詐欺集團，詹女去年10月提供3個她的金融帳戶給「吳俊鴻」，詐團即佯裝被害人的兒子需要資金、或向網路買家佯稱下載統一超商交貨便連結後，依示款進行實名認證、或佯稱被害人中獎須驗證帳號測試轉帳上限，詐騙被害人匯款9950元至20萬元到詹女的帳戶。

詹女依「吳俊鴻」指示從她的3個帳戶提款，轉交給「吳俊鴻」指派前來的「收款小姐」，因良心感到不安，今年2月經由反詐騙165通報警方偵辦，詹女又通知遭詐20萬元的被害人「妳被詐騙」還代為報案。

彰化地院審酌，詹女因需貸款點入網路訊息而加進詐團，犯後坦承犯行，主動為一名被害人報案，8名被害人之中有7人與詹女達成調解，詹女無科，素行良好，暨審衡自陳智識、教育程度、家庭生 及經濟狀況等，另審酌罪責相當及比例原則等，定其應執行刑如主文所示，